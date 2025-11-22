CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den parti binasına saldırıya 'provokasyon' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Van İpekyolu İlçe Başkanlığı Binası'na yönelik gerçekleştirile saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

ÖCALAN ZİYARETİ AKP-MHP VE DEM PARTİ OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

İmralı Süreci'nde kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeme kararını değerlendirmek üzere dün toplandı. Komisyonun Öcalan ile görüşmesi yönündeki karar, AKP, MHP ve DEM Parti’nin oylarıyla kabul edildi.

CHP İMRALI'YA GİTMEME KARARI VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise İmralı Adası'na gidecek heyete üye göndermeme kararı verdi. CHP, bu karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Böyle bir dönemde, iç barışımızı sağlamak için bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken, tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur" ifadeleriyle gerekçesini açıkladı.

CHP'den İmralı kararına yazılı açıklama! Gerekçeler tek tek sıralandı: Milletimizin rızası yoktur

CHP "İMRALI'YA GİDELİM" DİYEN PARTİLERİN HEDEFİ OLDU

CHP'nin Ada'ya gidecek heyete üye göndermeme kararının ardından, İmralı'ya gitme yönünde oy kullanan siyasi partiler tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Dün akşam saatlerinde ise CHP Van İpekyolu İlçe Başkanlığı Binasına saldırı gerçekleştirildi.

İmralı kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı: Tabelaları kırdılar

Saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganlar parti binasının tabelalarını kırarak zarar verdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki gösterdi.

"PROVOKASYONDAN MEDET UMANLAR HİÇ HEVESLENMESİNLER"

Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van İpekyolu İlçe Başkanlığımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten, vandalizmden ve provokasyondan medet umanlar hiç heveslenmesinler.

Kurucu parti olarak her zaman sağduyudan, huzurdan, barıştan ve demokrasiden yanayız.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkede toplumsal huzurun, barışın ve demokrasinin teminatıdır. Hiç bir güç bu gerçeği değiştiremez."

MURAT EMİR: UCUZ VE EZBER BİR PROVOKASYON

Konuya ilişkin bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi.

Murat Emir şunları kaydetti:

"Van İpekyolu İlçe Örgütümüze yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Ne Van’da ne de ülkemizin herhangi bir yerinde bu tarz bir saldırıya tenezzül edecek tek bir yurttaşımızın olmadığını çok iyi biliyoruz.

Bu saldırı, tek merkezden yayılan gerilimle beslenen ve bununla ayakta kalmaya çalışan siyaset anlayışının ucuz ve ezber bir provokasyonudur.

Varmak istedikleri yere varamayacaklar, demokrasi ve barışı egemen kılmaya yönelik irademizi kıramayacaklar."