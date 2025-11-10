CHP paralı sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



CHP yönetimi, son dönemde sosyal medyada para karşılığı içerik üreten ve zaman zaman partinin tepe yönetimini hedef alan hesaplarla bazı il ve ilçe yöneticileri ile belediye yönetimlerinde görev alan isimler arasında ilişki kurulduğunu belirledi. Bu kapsamda, parti içi tartışmaların ve güç mücadelelerinin sosyal medya hesapları üzerinden yürütülmesine karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

CHP kurultay davası sürecinde faaliyet gösteren ve ücret karşılığı paylaşım yaptığı öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarıyla bağlantılı parti yöneticileri ve yerel yönetim mensupları hakkında araştırma yürütülüyor.

HEDEF TASFİYE DEĞİL

Bu kapsamda, adı geçen hesaplarla doğrudan ya da dolaylı teması tespit edilen kişilerden açıklama istenmesi de gündemde.

Yürütülen çalışmanın yalnızca parti içi muhalif olarak görülen isimlerle sınırlı olmadığı, genel merkeze yakın bazı isimlerin de inceleme çerçevesine dahil edilebileceği belirtiliyor. Parti kaynakları, hedeflerinin bir grubun tasfiyesi değil, “parti içi siyaset alanının sosyal medya manipülasyonlarından arındırılması” olduğunu vurguluyor.

Yeni süreçte, parti içi demokratik tartışma ve eleştirinin meşru zeminlerde yürütülmesi esas alınacak. Buna karşın, sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenen, para karşılığı içerik ürettiren, parti kurullarını, seçim süreçlerini ya da yöneticileri itibarsızlaştırmayı amaçlayan kampanyalara destek veren isimler hakkında disiplin dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar gündeme gelecek. Parti yönetimi, “demokratik mücadele” görüntüsü altında, anonim veya kimliği bilinen sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenen baskı ve algı operasyonlarını parti ahlakına ve örgüt kültürüne aykırı bir tutum olarak değerlendiriyor.

KURUMSAL YAPIYI ZEDELİYOR

Parti yönetiminin bu sert tutumunun gerekçesi olarak son bir yıllık süreç özellikle öne çıkarılıyor. Yetkili kurullarda yapılan değerlendirmelerde, kurultay süreci ve sonrasındaki tartışmalarla birlikte CHP’nin sürekli iç gerilimler üzerinden konuşturulduğu, bunun “alışkanlık haline geldiği” ve özellikle yerel yönetimlerde kurumsal yapıyı zedelediği belirtiliyor. Ayrıca parti yönetiminin bu tabloyu tersine çevirmek ve yerel yönetimlerde kişisel veya hizipsel hesaplara dayalı dijital kampanyaların önünü kesmekte kararlı olduğu söyleniyor.

O HESAPLAR MERCEK ALTINDA

Bu çerçevede, “Ankara Kuşu” ve bağlantılı hesaplardan şantajlar incelemeye alındı. Bu ve benzeri hesaplara aracılar üzerinden ulaşılarak para karşılığı paylaşım yaptırılmasının, “siyasi etik ve parti hukuku açısından ağır ihlal” olarak değerlendirildiği aktarılıyor. Söz konusu ilişkilere dair tespitlerin netleşmesi halinde, ilgili isimler hakkında işlem yapılacağı, sürecin de kamuoyundan ziyade parti mekanizmaları içinde yürütüleceği ifade ediliyor.