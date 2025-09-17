CHP Olağanüstü Kurultayı'na giden yol tıkanacak mı? Delegenin başvurusuna ünlü hukukçudan jet yorum

CHP delegeleri, partilerine kayyum atanma ihtimaline karşı imzaları ile olağanüstü kurultay başvurusu yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül'den önceki butlan davasında yapılan başvuru ile partiye kayyum atansa da 21 Eylül'deki kurultay ile sadece 6 gün görev yapabileceğini belirtti.

CHP’de 21 Eylül’de düzenlenmesi planlanan 22. Olağanüstü Kurultay’a karşı bir delege itiraz başvurusu yaptı. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın aktardığına göre, bir CHP Ankara delegesi, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’na kurultayın iptali için başvuruda bulundu.

Sözcan, bu başvurunun gerekçesini şöyle açıkladı: “21 Eylül'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için tüzüğün kurallarının yerine getirilmediği iddia ediliyor.”

Kayyum Tekin'den Kurultay için Erdoğan'la aynı gün aynı laflar

Sözcan’a göre kurultay çağrısı için toplanan 900 imzanın yalnızca 170-180’i noter onaylı. Diğer imzalar ya elden teslim edildi ya da fotoğrafla iletildi. Bu nedenle sadece noter onaylı imzaların geçerli olabileceği ileri sürüldü.

Tüzüğe göre 15 günlük imza süresine uyulmadığı iddia edildi. “İmzalar ilk 5 Eylül'de başlamış. Halbuki bir 15 günlük süre var” diyen Sözcan, “15 gün süre aynı zamanda delegelere cayma hakkı tanıma süresi de veriyor” ifadelerini kullandı.

CHP tüzüğüne göre kurultay çağrısı için delegelerin salt çoğunluğunun, yani 1323 delegenin yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor. Sözcan, bu sayıya ulaşılamadığını iddia etti.

Sosyal medyada söz konusu itiraz üzerine bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YK) 14.00'te toplanacağı iddiasına karşın Ekol TV'den Gazeteci Eray Görgülü, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun toplanacağını ve itiraz hakkında karar vereceğini belirtti:

"CHP'nin Pazar günkü olağanüstü kurultayının iptaline yönelik bir talep var. İtirazın gerekçesi, delegelerden 4-5 Eylül'de imza alınıp, 15 günlük süre beklenmeden kurultay başvurusu yapılmış olması. Çankaya İlçe Seçim Kurulu, bugün bu itirazı karara bağlayacak. "

DELEGENİN BAŞVURUSUNA ESKİ YARGITAY HAKİMİNDEN JET HUKUKİ YORUM

Tartışmalara eski Yargıtay Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu da katıldı. Eminağaoğlu, kurultayın iptali yönündeki girişimlerin geçersiz olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Olağanüstü kurultay hiçbir biçimde durdurulamaz. Neden mi? Yeterli sayıda imzanın toplanması ve toplanan imzanın genel merkeze teslimi demek, delege imzaları ile bir ‘toplu karar’ alınmış olması, bu kararın da daha ilk gün alınması anlamına geliyor.”

Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu

Eminağaoğlu, CHP tüzüğünün 48/3. maddesine atıf yaparak şu değerlendirmede bulundu:

“Tüzükte imzaların 15 gün içinde toplanması, 15 günden sonra 7 gün içinde ilgili ilçe seçim kuruluna verilmesi, 15 günden sonra verilen imzalardan vazgeçmelerin sonuçsuz olduğu belirtiliyor.”

"MAHKEME KARARI DA DURDURMAZ"

İtirazlar veya yeni dava açma girişimlerinin kurultayı durduramayacağını vurgulayan Eminağaoğlu, “Yeni açılacak bir dava ile olağanüstü kurultay durdurulamaz. Mahkeme, aksi bir karar verse, bu kararı ilgili ilçe seçim kuruluna gönderecektir” dedi.

Eminağaoğlu, “YSK, mahkeme kararı nedeniyle İstanbul ilçe kongrelerinin durdurulmasına karar veren seçim kurulları kararını, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırdığı gibi, bu kararı da aynı şekilde kaldırır ve kurultay gerçekleşir” değerlendirmesini yaptı.

İMZA İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Bazı çevrelerce, imzaların üst yazısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in imzalamasının hukuki sorun oluşturduğu öne sürülse de, Eminağaoğlu bu iddiayı reddetti:

“İlçe seçim kuruluna gönderilen ve delegelerin imzalı çağrılarını eklendiği üst yazı, kurucu/sonuç doğurucu bir işlem değil.”

"YSK TAM KANUNSUZLUK NEDENİYLE KALDIRIR"

Eminağaoğlu, olağan kurultay süreci devam ederken olağanüstü kurultayın yapılabileceğini ve bunun önünde hukuki bir engel bulunmadığını vurguladı:

“Kurultayın durdurulması için doğrudan ilçe seçim kuruluna başvurulsa, yine YSK aleyhe bir kararı tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırır.”

"İTİRAZ HAK ARAMA DEĞİL KÖTÜYE KULLANIM, İHRAÇ GEREKÇESİ"

Son olarak Eminağaoğlu, yapılan başvuruların ve yeni dava girişimlerinin siyasi bir amaç taşıdığın belirterek şu sert ifadeyi kullandı:

“Davalar sonuçsuz kalıp, olağanüstü kurultayın yapılma durumu da söz konusu olunca, kişilerin şimdi de yeni kurultayı engellemeye yönelik davranışları, hak arama özgürlüğü olarak nitelendirilemez. Böyle davranışlar hakkın kötüye kullanılması olup, Tüzüğe göre ihraç yaptırımı gerektiriyor.”