Kayyum Tekin'den Kurultay için Erdoğan'la aynı gün aynı laflar

Erdoğan Katar ziyareti sonrasında uçakta soruları yanıtlarken CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında 'Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz' demişti. Akşam saatlerinde TV programında soruları yanıtlayan kayyum Gürsel Tekin'de 'Bu mahkemenin hiçbir tarafında yokuz' sözlerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan tartışmalı kararla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün akşam konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber bültenine katılan Tekin, Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"BİZ BU İŞİN HİÇBİR TARAFINDA YOKUZ"

Tekin, CHP'ye açılan kurultay davası hakkında kendisine yöneltilen soruya da yanıt verdi. Tekin, bu mahkemenin hiçbir tarafında olmadıklarını savundu:

  • Gerek Cemal Canpolat ve gerekse sayın Özgür Çelik ve onlara yakın insanların konuşmaları beni dehşete düşürdü. 'Biz bir ailenin parçalarıyız, tarihimizin birçok döneminde kongreleri izleyen insanım, yarın sokakta birbirinizin gözüne bakacak cümleler kullanın' dedim. Günün sonunda mahkemelik oldu. Mahkeme karar aldı. Bu mahkemenin hiçbir tarafında yokuz. Ne Özgür Çelik ne Cemal Canpolat tarafındayız. Bu davayı açan yine CHP delegeleridir.

ERDOĞAN'LA AYNI GÜN AYNI LAFLAR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı ziyaret etmesinin ardından dönüş yolunda uçakta soruları yanıtladı. Erdoğan'a CHP'nin ertelenen kurultay davası da soruldu. Erdoğan 'AK Parti' olarak bu işin hiçbir tarafında olmadıklarını savundu.

Kayyum Tekin, sabah uçak dönüşünde Erdoğan'ın kullandığı sözlerin aynısını kullanması ile dikkat çekti. Erdoğan da şunları demişti:

  • Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi. Dolayısıyla şimdi bu ara kararla süreç ertelenmiş oldu. Bu ertelenmeyle birlikte bu ara karardan sonra beklenen yeniden mahkemenin yapılmasıdır. Bakalım orada ne gibi bir karar çıkacak. Bunu da açık ve net göreceğiz. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

