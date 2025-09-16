Kayyum Gürsel Tekin kayyum atanan Habertürk'e çıktı: İki gün önce Kılıçdaroğlu ile görüştüm

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Gürsel Tekin, mahkemenin kayyum kararını kabul etmediği durumda CHP İstanbul'a kayyum atanacağını söyledi. Tekin, "Bu mahkemenin hiçbir tarafında yokuz. Ne Özgür Çelik ne Cemal Canpolat tarafındayız. Bu davayı açan yine CHP delegeleridir." sözlerini kullandı.

Tekin, kayyum olarak atandıktan sonra ilçe başkanlarının görüşmeyi reddettiğine dair haberleri kabul etmedi. Kimseyi davet etmediğini söylerken üstelik "Hiçbir ilçe başkanını davet etmedim. Tam tersine ilçe başkanı arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız arayıp 'Hayırlı olsun' dediler. Ama isimlerini veremem" diye iddia etti.

"2 GÜN ÖNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile ayrıştım istifa ettim. Ortada bir sorun var. Bu sorunu gelin elbirliğiyle kaldıralım. Sayın Kılıçdaroğlu ile 2 gün önce görüştüm. Aradım kendisini, selamlaştık, o kadar. Öyle bir iklim yaratıldı ki. Burada kendimize destekçi arayışı içinde değiliz. Bir sorun, sıkıntı var. Her gün tartıştığınız Türkiye'nin gündemini meşgul eden mesele var. CHP Genel Merkezi yöneticilerine 'gelin üç biz üç siz oturun, siz ne diyorsanız onu yapacağız' dedim. 'Tamam' dediler. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Bu sorunları çözelim."

"SORUNU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Kadıköy'de yuhalandığı için kırgın olduğunu söyleyen Tekin, "Ben İstanbul İl Başkanı iken, hiç kimseye kimin delege olup olmayacağını, herhangi arkadaşıma ne önermişim. Herhangi bir il başkanı, delege çıksın desin ki 'Gürsel Tekin şu tarihte bizi aradı bana oy verin, şuna oy verin dedi' diye bir cümleyi asla duyamazsınız. Bir an önce bu yaşanan sorunu ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. CHP Genel Merkezi'yle bir işbirliği içinde olsaydık 3-5 ay içinde bu işi bitirebilirdik. Hukukçu arkadaşlara söyledik 'gelin tarif edin onu yapalım' dedik. Bütün acı laflara rağmen hazırız." dedi.

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile masaya oturmakta ısrarlı olduğunu şu ifadeleri kullanarak söyledi:

"Gerçek CHP'lilerle bu krizi aşacağız. Genel başkanımızla, parti yöneticilerimizle oturacağız. Bu Gürsel Tekin'in, sayın Özgür Özel'in keyfiyle olacak iş değil. Koskoca savaşlar bitiyor da parti içinde sorunları aşabilecek durumda değilsek o zaman yazıklar olsun bize. Son söz herkese saygım var. Rica ediyorum üstenci, küçümseyen bir dille, geçmişiyle sorgulayan bir anlayıştan vazgeçin. Tabii ki eleştiri haktır. Bunu kışkırtanlar için söylüyorum. Tertemiziz, veremeyeceğimiz hesap yoktur. Öyle trollerinizle saldırılardan vazgeçin. 1 milyon değil 1 milyar saldırı da olsa bir adım geri adım atmayacağını bilmelerini istiyorum."