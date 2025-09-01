CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgiye göre, MYK gündeminde 4-9 Eylül tarihleri arasında CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek Parti Programı Çalıştayı ile 9 Eylül’de kutlanacak partinin 102’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için yürütülen hazırlıklar yer aldı.