CHP MYK, 39’uncu Olağan Kurultay öncesi toplandı

CHP'de 39. Olağan Kurultay öncesi MYK son toplantısını gerçekleştirdi. MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı. Özel bugün ayrıca Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına da katılacağı ifade edildi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLECEK

Parti kulislerinde 60 olan PM sayısının 80’e çıkarılması ihtimali konuşuluyor. Bu konuda tüzük değişikliği gerekeceğinden Genel Başkan Özel'in kararı bekleniyor. Yapılacak tüzük değişikliğinde, 60 olan PM sayısının 80’e çıkarılması ihtimali konuşuluyor.

Bu değişiklikle mevcut MYK’nin içinde olan gölge kabine uygulaması devam etmekle birlikte Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sistemi içerisinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, partinin cuma günü hayata geçireceği parti programı doğrultusunda hükümet programını hazırlama, bakanlık politikalarını takip etme görevlerini üstlenecek. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde bulunması sebebiyle gölge kabineye de Genel Başkan Özel başkanlık edecek.