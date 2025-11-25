CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz

CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganlı 39’uncu Olağan Kurultayı 28, 29, 30 Kasım’da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

CHP'nin kurultay sloganı belli oldu: Şimdi iktidar zamanı

Kurultay için salon hazırlıkları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Kurultay'da yapacağı konuşmaya ve PM seçimleri için delegeye sunacağı anahtar listeye çalışıyor.

ÖZEL BİREBİR GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Edinilen bilgiye göre Özel, mevcut MYK üyeleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Özel, MYK üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, mevcut PM üyeleri ve PM’ye aday olmak isteyen partililerle de görüşmeler yapıyor. Genel Başkan Özel’in hazırlayacağı anahtar liste için farklı formüller gündemde. Buna göre 60 kişilik PM için 80 kişiden oluşan bir anahtar listenin hazırlanabileceği konuşuluyor.

KURULTAY İÇİN YENİ ŞARKI

İktidar vurgusunun ağır basacağı kurultayda kullanılmak üzere, yeni bir şarkı çalışması yapıldığı da öğrenildi. Kamuoyuyla ilk kez kurultay günü paylaşılacak şarkıda, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganı da yer alacak. Bunun yanında, kurultayın ilk günü Genel Başkan Özel’in katılımıyla açılacak “Millet İradesine Sahip Çıkıyor: Darbeye Karşı Direniş” isimli fotoğraf sergisinin de hazırlıkları sürüyor. Sergide 19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin farklı illerinde devam eden mitingler ve eylemlerden kareler yer alacak.

ANA TEMA İKTİDAR OLACAK

Kurultayı 28 Kasım Cuma günü CHP Lideri Özel açacak. Özel’in açış konuşması ardından kurultay divanı belirlenecek. Özel’in kurultaydaki ilk konuşmasında aynı gün oylaması yapılacak ve dört ana başlıkta çözüm önerilerinin sıralandığı parti programına yönelik mesajlar vermesi ve iktidar vurgusu yapması bekleniyor. Kurmaylar, bugüne kadar üzerinde durulan cesaret, mücadele, adalet, demokrasi vurgularının yineleneceği kurultayda, bu kez ana temanın iktidar olacağını belirtti.

GÖLGE KABİNE VE MYK AYRILACAK

39’uncu Olağan Kurultay’da CHP’yi birtakım yenilikler de bekliyor. Bu kapsamda, 38’inci Olağan Kurultay sonrası oluşturulan gölge kabine sistemi, MYK’dan ayrılacak. Mevcut durumda gölge kabine üyelerinin ayrılması durumunda yedi kişiden oluşan idari MYK’nın üye sayısı artırılacak. Gölge kabine sisteminin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi altında faaliyet gösteren daha kurumsal bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor. Mevcut durumdan farklı olarak gölge kabineye PM üyeleri ve parti dışından da isimler dahil edilebilecek.

YENİ GÖLGE KABİNE NASIL ŞEKİLLENECEK

Bu yeniden düzenlemeyle gölge kabinenin PM’den ayrışacağını belirten kurmaylar, “PM içine sıkışmamış bir yapı tarif ediyoruz. Böylece partiden ayrışacak, daha görünür olacak. Bu kadrolar, bizi iktidara götüren kadrolar olacak. Bu kurultaydan sonra seçime kadar bir olağan kurultay yok. Partinin iktidarda ne yapacağına dair toplumsal bir beklenti var. Ona cevap verecek asıl yer gölge kabine olacak” diye konuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde olması nedeniyle gölge kabineye de Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecek. MYK ve gölge kabine üyeleri, Özel başkanlığında ayrı ayrı 15 günde bir toplanacak.