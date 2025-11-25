CHP'den kurultay açıklaması! "İsteyen yeterli imzayı toplar aday olur"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi. Yücel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını aldı. Bir gazeteci, "Genel Başkan Özgür Özel'in karşısına bir rakip bekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Yücel, CHP'nin tüzük değişimi ile artık mevcut genel başkanın imza toplamadan aday olması ile karşısına rahat bir şekilde rakip çıkabileceğini hatırlattı.

"HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Yücel, aday olmak isteyenlerin yeterli imzayı toplayarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşısına çıkabileceğini ifade etti.

CHP'den İmralı eleştirilerine kapsamlı yanıt! "Kimse tarihi fırsatı kaçırdılar demesin"

"Önümüzdeki gün önümüzdeki günler ne getirir, ne götürür? Bunu hep birlikte yaşayacağız. Bu demokratik bir haktır. Biz de buna bu şekilde bakıyoruz" Yücel, tam olarak şöyle konuştu: