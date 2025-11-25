CHP'den kurultay açıklaması! "İsteyen yeterli imzayı toplar aday olur"
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi. Yücel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını aldı. Bir gazeteci, "Genel Başkan Özgür Özel'in karşısına bir rakip bekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Yücel, CHP'nin tüzük değişimi ile artık mevcut genel başkanın imza toplamadan aday olması ile karşısına rahat bir şekilde rakip çıkabileceğini hatırlattı.
"HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"
Yücel, aday olmak isteyenlerin yeterli imzayı toplayarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşısına çıkabileceğini ifade etti.
"Önümüzdeki gün önümüzdeki günler ne getirir, ne götürür? Bunu hep birlikte yaşayacağız. Bu demokratik bir haktır. Biz de buna bu şekilde bakıyoruz" Yücel, tam olarak şöyle konuştu:
- "Tabii ki bir siyasi partinin kurultayında, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında bir göreve talip olan arkadaşlarımız yeterli imzayı toplayarak bu göreve talip olabilirler.
- Genel Başkanlık makamı da buna dahildir. Biz geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları, bazı sorunları ortadan kaldırmak için tüzüğümüzde bir değişiklik yaptık.
- mevcut genel başkanın aday olması için imza toplamasına ilişkin tüzük hükmümüzü kaldırdık. Mevcut genel başkan eğer isterse imza toplamadan da aday olabiliyor.
- bu tabii mevcut Genel Başkan'ın devam etmesi yönünde imza toplama gibi bir süreç yaşandığında rakip çıkmak isteyen arkadaşların adaylığını biraz zorlaştıran bir uygulamaydı ve hükümdü.
- Dolayısıyla şu anda böyle bir durum söz konusu değil. İsteyen arkadaşlarımız yeterli imzayı toplayarak aday olabilirler.
- tabii önümüzdeki gün önümüzdeki günler ne getirir, ne götürür? Bunu hep birlikte yaşayacağız. Bu demokratik bir haktır. Biz de buna bu şekilde bakıyoruz. "