CHP lideri Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması

Eski Kültür Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın bombalı suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kışlalı'yı andı.