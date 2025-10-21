CHP lideri Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması

CHP lideri Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması
Yayınlanma:
Eski Kültür Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın bombalı suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kışlalı'yı andı.

Eski Kültür Bakanı, akademisyen ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 26 yıl önce bugün, Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile katledildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Taner Kışlalı'nın vefatının yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ahmet Taner Kışlalı katledilişinin yıldönümünde anıldıAhmet Taner Kışlalı katledilişinin yıldönümünde anıldı

"CUMHURİYET DEĞERLERİNİN YILMAZ SAVUNUCUSU..."

Özel, eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın vefatının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ahmet-taner-kislali.png

CHP lideri Özgür Özel'in paylaşımında, "Düşünce özgürlüğünün, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı hain bir suikastle aramızdan ayrılışının 26'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
