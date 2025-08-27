CHP heyeti saha çalışmalarına başladı

Yayınlanma:
CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen milletvekilleri Zonguldak'a gelerek iki gün sürecek saha çalışmalarına başladı. CHP heyeti esnaf ve pazar ziyareti yapıyor. İlçe örgütleri ile görüşüyor.

Meclis'in tatile girmesinin ardından CHP, milletvekillerinin farklı şehirlerde saha çalışmaları yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Zonguldak'a gelen heyet, iki gün sürecek programlarına başladı.

Zonguldak'ta saha çalışmaları için görevlendirilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Program kapsamında oda ve sendika temsilcileriyle buluşmaların yanı sıra esnaf ve pazar ziyaretleri ile ilçe örgütleriyle toplantılar yapacak.

ESKİ VEKİLLER DE DESTEK VERDİ

Eski CHP Zonguldak Milletvekilleri Ali İhsan Köktürk, Ünal Demirtaş ve Ali Koçal da heyete destek verdi.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, saha çalışmaları kapsamında kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların gündeme ilişkin görüş ve taleplerini dinleyen Bayraktutan'a, eski Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP İl Başkanı Devrim Dural ve Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat ile partililer eşlik ettiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

