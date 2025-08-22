Çerçioğlu'ndan tarihe geçecek bahane! "Konserimi Fenerbahçe boş bıraktı"

“Zeybek dışında kimsenin önünde diz çökmem” diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti. Çerçioğlu, İller Bankası’ndan 860 milyon liralık kredi de aldı. Bu durum Aydın halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ilçesinde düzenlediği halk konseri de protesto edildi. Vatandaşlar Çerçioğlu’na tepki göstermek için konsere gitmedi. Boş kalan sandalyeler sosyal medyada gündem oldu.

Çerçioğlu ise protestoyu üzerine almadı. TV100’den Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, konserin boş kalmasını Fenerbahçe maçına bağlayarak şunları söyledi: