Çerçioğlu'ndan tarihe geçecek bahane! "Konserimi Fenerbahçe boş bıraktı"
Yayınlanma:
Aydın Büyükşehir Belediyesi AKP’ye geçtikten sonra düzenlenen konser vatandaşlar tarafından protesto edildi. Etkinliğe katılım olmazken, tepkiler üzerine Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu. AKP’li başkan, konserin boş kalmasını Fenerbahçe–Benfica maçına bağladı.

“Zeybek dışında kimsenin önünde diz çökmem” diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçti. Çerçioğlu, İller Bankası’ndan 860 milyon liralık kredi de aldı. Bu durum Aydın halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ilçesinde düzenlediği halk konseri de protesto edildi. Vatandaşlar Çerçioğlu’na tepki göstermek için konsere gitmedi. Boş kalan sandalyeler sosyal medyada gündem oldu.

Çerçioğlu ise protestoyu üzerine almadı. TV100’den Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, konserin boş kalmasını Fenerbahçe maçına bağlayarak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez.”

screenshot-2025-08-22-at-12-15-39-1-xte-sinan-burhan-chpye-yakin-medyada-aydin-bld-b-cerciogluna-tepki-olarak-vatandaslarin-konsere-gitmedigi-yonunde-haberler-yer-aldi-konuyu-sayin-ozlem-cerciogluna-sordum-cercioglu-v.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

