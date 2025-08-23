Cengiz ve Kalyon milyarlık Şam ihalesini almıştı! Sıra Halep Havalimanı'na geldi

Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat ve TAV İnşaat’ın da içinde yer aldığı uluslararası konsorsiyum, Şam Uluslararası Havalimanı’nın kapasitesini artırmak için Suriye ile 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da anlaşma imzalanırken oradaydı.

Zengezur Koridoru'na bağlantı olacağı söylenen , Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halep Havalimanı için Türk şirketlerin benzer süreç işlettiğnii açıkladı:

"Şam Havalimanı'nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketleri aldı. Benzer bir süreç, Halep'le ilgili de yürüyor. Suriye'nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım."



Bakan Uraloğlu, Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçiş yapması için adım atıldığını belirtti:

"Anlaşma yaptık, Suriye'nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor.

Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye'de standart dışı ve bakımları düzenli yapılmamış birçok araç var. Biz ilk etapta standart dışı araçların, gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımız da Suriye'ye, oradan Ürdün'e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için sonbaharda Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla bir araya geleceğiz."



Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'deki kara ve demir yolu çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şimdiye kadar bölgede birçok iş yaptıklarını ve devamıyla ilgili Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin ilk etapta Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunu ayağa kaldırmak istediğini dile getiren Uraloğlu, bu yenileme için 120 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uraloğlu, finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların devam ettiğini belirtti.