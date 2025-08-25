'Çay paketleri' ile rüşvetten tutuklanan isme AKP ihale üzerine ihale verdi

CHP’li belediyelere yönelik tartışmalı operasyonlarının sürdüğü dönemde, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalına adı karışan bir müteahhidin kamu ihaleleri almaya devam etmesi dikkat çekiyor.

ÇAY PAKETLERİ İLE RÜŞVET VERMİŞ

2020’de belediyenin Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, müteahhit Yaşar Türüt’ten aldığı rüşvetle suçüstü yakalandı. İddianamede, Türüt’ün çay paketleri içinde rüşvet verdiği ve Karakaş’ı ailesiyle tatile gönderdiği belgelendi. Karakaş, 4 yıl 2 ay hapis cezası alırken kısa süre sonra tahliye edildi. Türüt ise beraat etti.

İsmail Türüt, 16 Temmuz’da Türütler İnşaat’ın sahibi amcaoğlu Yaşar Türüt’ü ziyaret etti.

İktidara yakınlığıyla bilinen şarkıcı İsmail Türüt’ün yakın akrabası olan Yaşar Türüt’ün şirketi, kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihale aldı.

214 MİLYON LİRALIK İHALEYİ KAPTI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; son olarak 26 Haziran 2025’te Karayolları Genel Müdürlüğü ile 214 milyon 427 bin TL’lik sözleşme imzalandı. “Kürtün–Torul Devlet Yolunda Aç Kapa Yapılması” işi için yapılan ihale, tartışmalı 21/B pazarlık usulüyle düzenlendi. 21/B sık sık kamuoyunda 'adrese teslim ihale' olarak adlandırılıyor.

Türütler İnşaat’ın 2011’den bu yana yaklaşık 220 kamu ihalesi aldığı, toplam tutarın 1,3 milyar TL’yi bulduğu öğrenildi.