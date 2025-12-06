Burak Özçivit'ten bakan Ersoy'a ziyaret

Yayınlanma:
Kültür Bakanı Ersoy ile oyuncu Burak Özçivit AKM’de bir araya geldi. Ersoy söz konusu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Ersoy, “Yakında güzel projeler geliyor” açıklamasında bulundu.

Oyuncu Burak Özçivit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyareti Bakan Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

BAKAN ERSOY SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ersoy'un sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sanatçı Burak Özçivit ile @AKMIstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında, birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

