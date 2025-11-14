Bu hesaptan belki de son mesajı... İmamoğlu: İddianame ölü doğmuştur

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının ardından bir erişim engeli daha getirdi.

Savcılık, İmamoğlu'nun mesajlarını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabına da erişim engeli getirdi.

Başsavcılığın erişim engeli gerekçesi ise, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak açıklandı. Erişim engeli kararı henüz uygulanmadı.

BU HESAPTAN SON MESAJI OLABİLİR

Kısa süre içerisinde Türkiye'deki kullanıcıların hesaba ulaşamaması beklenirken, İmamoğlu'ndan da mesaj geldi. Belki de İmamoğlu'nun bu hesaptan görülebilecek mesajı şöyle:

"Sevgili Yol Arkadaşlarım,



Başınız dik, moraliniz yüksek olsun.



Yargı mezarlıkları sözde “tuğla gibi” iddianamelerle doludur.



Bu iddianame, bütün hukukdışı çabalara rağmen ölü doğmuştur. Yeri de akıbeti de bellidir.



Masabaşı kurgular ve siyaset kliklerinin hesapları, milletimizin feraseti karşısında yok olup gidecektir.



Kreş, metro ve yurt yapmayı, kent lokantası açmayı yani millete hizmeti suç sayan akıl, bu memlekette asla başarılı olamayacaktır.



İnşallah milletin iktidarı göreve geldiğinde, masabaşında kurgulanmış siyasi mühendislikleri, siyasi kaosları ve krizleri değil; yerli sanayi ve tarımı, teknoloji atılımlarını, milletçe kazanıp milletçe paylaşmayı konuşacağız.



Hepinizi sevgiyle ve hasretle kucaklıyorum."

Karara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama yapıldı: