Bolu Belediye Başkanı Özcan Umre’ye uğurlandı

Bolu Belediye Başkanı Özcan Umre’ye uğurlandı
Yayınlanma:
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının ardından, belediye önünde düzenlenen törenle, dualarla Umre’ye uğurlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan açılan dava kapsamında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı verilmişti: Tanju Özcan hakkında yeni kararYurt dışı çıkış yasağı verilmişti: Tanju Özcan hakkında yeni karar

YASAK KALKTI UMRE'YE UĞURLANDI

Yasağın koyulmasının ardından "Umre’ye gidecektim ama yasak konuldu" diyen Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı geçen kasım ayında kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından Özcan, ertelediği Umre ziyaretine gitmeye karar verdi. CHP’li Özcan için belediye önünde tören düzenlendi. Belediye önünde toplanan vatandaşlar Umre’ye uğurlamak için geldikleri Özcan’la tokalaşarak bol bol fotoğraf çektiler.

Vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Özcan, “Bolumuz size emanet. Temiz bırakıyorum, temiz bekliyorum tekrar. Ben sizler için hayır duası edeceğim. Rabbim kabul etsin inşallah. İnşallah. Sizler de bize hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Varsa benim de bütün haklarım sizlere helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bolu'nun daha güzel olması için Rabbime çok dua edeceğim” dedi.

Başkan Özcan, okunan duaların ardından Umre’ye uğurlandı. Başkan Özcan, belediye meclis üyesi Ali Sarıyıldız ile birlikte bir hafta Umre’de kutsal toprakları ziyaret edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Siyaset
Son Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı
Son Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı
Son Dakika | İmamoğlu'nun 'diploma' davasında ses kayıtlarına soruşturma
Son Dakika | İmamoğlu'nun 'diploma' davasında ses kayıtlarına soruşturma