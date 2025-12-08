Bolu Belediye Başkanı Özcan Umre’ye uğurlandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan açılan dava kapsamında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı verilmişti: Tanju Özcan hakkında yeni karar

YASAK KALKTI UMRE'YE UĞURLANDI

Yasağın koyulmasının ardından "Umre’ye gidecektim ama yasak konuldu" diyen Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı geçen kasım ayında kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından Özcan, ertelediği Umre ziyaretine gitmeye karar verdi. CHP’li Özcan için belediye önünde tören düzenlendi. Belediye önünde toplanan vatandaşlar Umre’ye uğurlamak için geldikleri Özcan’la tokalaşarak bol bol fotoğraf çektiler.

Vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Özcan, “Bolumuz size emanet. Temiz bırakıyorum, temiz bekliyorum tekrar. Ben sizler için hayır duası edeceğim. Rabbim kabul etsin inşallah. İnşallah. Sizler de bize hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Varsa benim de bütün haklarım sizlere helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bolu'nun daha güzel olması için Rabbime çok dua edeceğim” dedi.

Başkan Özcan, okunan duaların ardından Umre’ye uğurlandı. Başkan Özcan, belediye meclis üyesi Ali Sarıyıldız ile birlikte bir hafta Umre’de kutsal toprakları ziyaret edecek.