Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Atar'dan 'Tayfun Kahraman' tepkisi

Birleşik Metal - İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM’nin Tayfun Kahraman kararını uygulamamasına tepki gösterdi. Atar, "AYM ve AİHM kararları derhâl uygulanmalı” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gezi Parkı davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararını uygulamayı reddetmesine tepki gösterdi. Atar, mahkemenin tutumunun hukuk devleti ilkesini derinden zedeleyen bir adım olduğunu belirtti.

Atar, AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını vurgulayarak, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını “yetki gaspı” olarak nitelendirdi. Anayasa’nın 153. maddesi ve uluslararası antlaşmalarla ilgili 90. maddenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından esas alınması gerektiğini hatırlattı.

Atar, grev ve toplu pazarlık hakkına yönelik ihlallere de dikkat çekti. Atar, AYM’nin geçmişte grev ertelemelerini hak ihlali saydığını ve fiili grev yasağının hukuk devletiyle bağdaşmadığını belirtti. 2024’te Resmİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bazı grevlerin “milli güvenliği bozucu” gerekçesiyle ertelenmesine rağmen metal işçilerinin fiilen grevlerini sürdürdüğünü ve sürecin anlaşmalarla sonuçlandığını belirtti.

Atar, toplu iş sözleşmesi yetkisi tespitinde işverenlerin açtığı yetki itirazı davalarının yıllarca sürmesinin, sendikaların örgütlenmesini ve TİS hakkını fiilen engellediğini söyledi. AYM’nin bu gecikmeleri defalarca ihlal olarak tespit ettiğini hatırlatan Atar, yasal düzenlemelerin AYM kararlarına uygun hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

Toplantı ve gösteri özgürlüğüne ilişkin AYM kararlarının da uygulanmadığını belirten Atar, her ihlal kararının sahadaki sendikal hakları ortadan kaldırdığını söyledi. AYM ve AİHM kararlarına eksiksiz uyulması çağrısında bulunan Atar, “Yetki itirazları yoluyla yıllara yayılan yargılama gecikmeleri son bulmalı; çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını fiilen ortadan kaldıran uygulamalar sonlandırılmalıdır” dedi.

Atar son olarak, “Yeni Anayasa tartışması yapılacaksa önce mevcut Anayasa, AYM ve AİHM kararları 'emek ve özgürlül' lehine tam olarak uygulanmalıdır. Demokrasi, haklar rejimidir ve biz metal işçileri, hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

