Bilal Erdoğan: Merak eden gençlik istiyoruz
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada araştıran, merak eden bir gençlik istediklerini belirtti.
İstanbul'da 120 okulda varlar: Şimdi de ilkokula 'TÜGVA' pankartı astılar!
"KİTAP OKUYAN GENÇLİK İSTİYORUZ"
Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği "Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı düzenlendi.
TÜGVA yöneticilerine koltuk dağıtmışlar! Biri bakanlıkta biri belediyede
Saraçhane'de tutuklanan gençler yerde yatıyor ilaçlarına ulaşamıyorlar: Unutulduklarını düşünüyorlar
Bu sene 8'inci kez düzenlenen yarışmaya 400 bin ortaokul öğrencisinin katılmasını hedeflediklerini ve yarışmayı kazananlara, katıldıkları iller ile ilçeler bazında çeşitli ödüller verileceğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:
- "Biz kitap okuyan gençlik istiyoruz. Başarılı, merak eden, araştıran gençlik istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini taşıyacak, başaracak olan gençlik tam da böyle bir gençliktir. Cumhurbaşkanımızın her daim işaret ettiği gibi; bir elinde bilgisayar, bir elinde kitap olan, araştıran, daha iyi bir dünya hayali uğruna bir şeyler yapmaya çalışan bir gençlik. Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif'in işaret ettiği, hem imanlı hem inançlı hem de çağın gereksinimlerini fazlasıyla kuşanmış bir gençlik."
Kaynak:AA