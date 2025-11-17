Bilal Erdoğan: Merak eden gençlik istiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada araştıran, merak eden bir gençlik istediklerini belirtti.

"KİTAP OKUYAN GENÇLİK İSTİYORUZ"

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği "Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı düzenlendi.

Bu sene 8'inci kez düzenlenen yarışmaya 400 bin ortaokul öğrencisinin katılmasını hedeflediklerini ve yarışmayı kazananlara, katıldıkları iller ile ilçeler bazında çeşitli ödüller verileceğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: