Behzat Ç.'de çarpıcı sahne: Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde yakalanması diziye konu oldu

Polisiye severlerin beğeniyle izlediği Behzat Ç., 13 yıl aradan sonra ekranlara dönerken dizide yer alan bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Tolgahan Demirbaş’ın MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınması süreci çağrıştıran sahne, izleyiciler tarafından 2022’de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini anımsattığı gerekçesiyle tartışma yarattı.

Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de öldürülmüştü. Cinayetin ardından tetikçi Eray Özyağcı'yı Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile İstanbul'a götüren Tolgahan Demirbaş, 31 Aralık 2022 gecesi Ankara'nın Bağlıca Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

TUTANAĞIN SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

O dönem Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı iddia edilmiş ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2022 tarihinde saat 23.45'te hazırlanan "yakalama tutanağında" Demirbaş'ın Bağlıca Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi üzerinde bir araçta yakalandığı söylenerek, söz konusu iddialar reddedilmişti.

Dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görev yapan Kerem Gökay Öner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Tolgahan Demirbaş'ın sokakta yakalandığı belirtilen polis tutanağının "sahte" olduğunu ve bu tutanağın Demirbaş'ı gözaltına almayan polisler tarafından hazırlanarak imzalandığı iddia etmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Sinan Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, "Tolgahan Demirbaş'ın yakalanması işlemini yöneten emniyet mensubunun gerçeğe aykırı tutanak tutulduğu iddiasıyla yapmış olduğu suç duyurusunun incelenerek, dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arzum Nazman'ın, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a bu hususta bir bilgi verilip verilmediğinin, bahse konu sahte tutanaklardan haberdar olup olmadıkları hususunun tespit edilmesi, bu kişilerin üzerinde etki ve baskı oluşturabilme ihtimallerinin mevcudiyeti nedeni ile ifadelerinin ivedilikle alınmasını ve cinayetin aydınlatılmasını" talep etmişti. Konuya ilişkin olarak ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne idari yönden soruşturma açılması için başvuruda bulunulduğu ifade edilmişti.

DEMİRBAŞ'IN YAKALANMA OLAYI BEHZAT Ç.'YE KONU OLDU

Sinan Ateş cinayetinin ardından kaçan Tolgahan Demirbaş’ın o dönem MHP Milletvekili olan Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınmasına ilişkin sahne Behzat Ç. isimli polisiye dizisinde işlendi. Sahne sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar o sahnenin Sinan Ateş cinayetindeki süreci anımsattığını ifade etti.