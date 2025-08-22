Batman'da ortalık fena karıştı: AKP'li yönetici, kayyum ve DEM'li vekil birbirine girdi!

Batman’da kaçak bungalovların yıkımıyla başlayan tartışma, Kayyum Canalp’in sert sözleri, AKP'li Murat Çiçek’in çıkışı ve DEM’li Zeynep Oduncu’nun tepkisiyle büyüdü. Vali Canalp’in “Şerefinden yoksun insanlar” sözleri yeni bir siyasi polemiğe yol açtı. AKP'li Çiçek önce tepki gösterdi, sonra destek açıkladı; DEM’li Oduncu ise idareyi suçladı.

Batman’da kaçak bungalov evlerin yıkımıyla başlayan tartışma, Batman Belediyesi Kayyumu Vali Ekrem Canalp’in sert sözleri, AKP MKYK üyesi Murat Çiçek’in çıkışı ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu’nun açıklamalarıyla büyüdü.

“ŞEREFİNDEN YOKSUN İNSANLAR”

Batman Çağdaş Gazetesi'nin haberine göre geçtiğimiz haftalarda kaçak bungalov evlerin yıkımı sonrası konuşan Kayyum Ekrem Canalp, kaçak yapılarla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirterek, “Kendine müteahhit diyen ama bu adamlara müteahhit falan demiyorum. Sahtekar ve düzenbaz, şerefinden yoksun insanlar” demişti.

AKP'Lİ ÇİÇEK ÖNCE SERT ÇIKTI SONRA GERİ ADIM ATTI

Vali’nin sözlerine tepki gösteren AKP MKYK Üyesi Murat Çiçek, “Vali de olsa hakaret edemez” çıkışıyla tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Ancak Çiçek, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada Canalp’e desteğini açıkladı.

“İDARE DE SORUMLUDUR”

Tartışmalara dahil olan DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ise Vali’yi eleştirerek, “Vali unutmasın: Eğer kaçak yapılaşma bu kadar yaygınsa, bu tablo yalnızca halkın değil, idarenin de sorumluluğudur. O yüzden halka parmak sallamadan önce, kendi yönetim anlayışının yarattığı tabloya bakmalıdır” dedi.

“KAÇAK YAPIYA MÜSAMAHA EDİLMEYECEK”

Son gelişme ise Batman Valiliği’nden geldi. Valilik, hem Oduncu’nun sözlerine hem de kaçak yapı yapan müteahhitlere sert ifadelerle yanıt verdi:

“Şehrimizdeki en önemli sorunlardan biri olan kaçak yapılaşma ile mücadele yalnızca bir imar meselesi değil; halkımızın can güvenliği, geleceği ve şehrimizin sağlıklı gelişimi açısından vazgeçilmezdir. Batman’da hiçbir kaçak yapıya müsamaha edilmeyecek, tespit edilenler yıkılacak ve yeni girişimlere asla izin verilmeyecektir. İşini düzgün yapan müteahhitlere saygımız vardır. Ancak halkımızın emeğini sömüren, tarım arazilerine tecavüz eden sözde müteahhitlerle mücadelemiz tavizsiz sürecektir.”

Valilik açıklamasında ayrıca, “Vekil olduğunu iddia edenler, halkımızın emeğini sömüren kaçak yapı yapan sözde müteahhitleri değil, Batman halkının geleceğini sahiplenmelidir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

