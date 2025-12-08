Başsavcı hakimi özel kalemi yaptı iddiası! Erdoğan'ın eski danışmanı 'çürümüşlük' dedi

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Cumhuriyet Başsavcısına “özel kalem” hizmeti vermek üzere hâkim kadrosunda bulunan bir kişinin görevlendirilmesini iddiasını sert ifadelerle eleştirdi. Özgenç, söz konusu görevlendirmeyi “yargıda çürümüşlük örneği” olarak nitelendirdi.

Özgenç paylaşımında isim vermedi. Ancak paylaşımın ardından sosyal medyada, eleştirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik olabileceğine dair yorumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

Akın Gürlek, HSK kararnamesiyle 2 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmış, 9 Ekim 2024’te de göreve başlamıştı.

Özgenç’in bu çıkışı, yargı pratiği ve yargı yönetimi üzerinden yürüyen tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

İtirafçı Soytekin "Toplantıda vardı" dedi, hem Pehlivan hem de Prof. Özgenç yalanladı

Özgenç, daha önce de çeşitli yargı krizleri ve yüksek yargı kararlarına ilişkin kamuoyuna açık değerlendirmelerde bulunmuş; Can Atalay/AYM-Yargıtay gerilimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yayımladığı açık mektupta, Cumhurbaşkanı çevresindeki hukuk danışmanlarına yönelik sert eleştiriler yöneltmişti.

ÖZGENÇ KİMDİR?

Prof. Dr. İzzet Özgenç, ceza hukuku alanında Türkiye’nin öne çıkan akademisyenleri arasında yer alıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında görev yapıyor.

Özgenç, 2004’te kabul edilip 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nun hazırlık sürecinde etkili isimlerden biriydi. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hukuk danışmanlığı yaptı. Özgenç, son yıllarda ise yargı uygulamalarına ve hukuk politikalarına yönelik eleştirel çıkışlarıyla da gündeme geliyor.