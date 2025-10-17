Başkanvekilinin izinden gitmişti: CHP'den istifa eden üye ballı atamayı kaptı

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel CHP'den AKP'ye geçtikten sonra dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor.

Gürzel, kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Uğur Gökdemir'i belediye şirketinin yönetim kurulu üyeliğine atadı.

BAŞKANVEKİLİNİN İZİNDEN GİTMİŞTİ

13 Eylül'de Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye katılmasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Gürzel, istifasının ardından Gökdemir’i Beykoz Belediyesi iştiraki Beytaş’a yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

AKP'ye geçen Özlem Vural'a belediye Meclisi'nde de rahat yok: Hak hukuk sloganları nereye gitse peşinden geliyor!

AKP'ye geçti Beykoz'da bu sloganla karşılandı! "Haramzade Özlem"

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÜYE BALLI ATAMAYI KAPTI

AKP’li Gürzel, 3 Ekim tarihli “olur” yazısıyla Gökdemir’in görevlendirilmesini Belediye Meclisi’ne iletti.

Teklif, Ekim ayı meclis toplantısında kabul edildi. Komisyon raporuna göre Gökdemir, Beytaş’ta “belediye başkanlığını temsilen” görev yapacak ve olağan genel kurulun ardından 30 Ekim’de göreve başlayacak.

Uğur Gökdemir

"BAŞKAN'IN TAKDİRİ"

Gökdemir, huzur hakkı alıp almayacağını bilmediğini belirterek atamayı “Başkan’ın takdiri” sözleriyle değerlendirdi.