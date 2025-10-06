AKP'ye geçti Beykoz'da bu sloganla karşılandı! "Haramzade Özlem"

AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP'li olarak olarak ilk Meclis Toplantısı öncesi eylemle karşılandı.

CHP Beykoz İlçe Örgütü, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçmesini protesto etmek için Beykoz Belediyesi önünde toplandı. Protestoya yurttaşlar da katıldı. Kalabalık, “Haramzade Özlem istifa” sloganları attı.

Belediye binasının girişleri polis tarafından kapatıldı. İçeriye yalnızca belediye meclis üyelerinin girmesine izin verildi. CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün da binaya girenler arasındaydı.

KİMSENİN TELEFONLARINA ÇIKMIYOR

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre; Gürzel’in AKP’ye geçtiği günden bugüne kadar meclis üyeleri ve ilçe örgütlerinin telefonlarına çıkmadığı öğrenildi.

Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.”

TUTUKLU KÖSELER'İN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Gürzel, 27 Şubat 2025’te mali suç iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine, 10 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanvekili olarak seçilmişti.

Gürzel’in istifasının ardından CHP’li belediye meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını açıkladı. Bu istifalarla birlikte CHP, Beykoz Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti.