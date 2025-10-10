AKP'ye geçen Özlem Vural'a belediye Meclisi'nde de rahat yok: Hak hukuk sloganları nereye gitse peşinden geliyor!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından yerine vekalet eden ve kısa süre önce AKP’ye katılan Özlem Vural Gürzel, belediye Meclisi'nde protesto edildi. CHP Meclis üyeleri, Gürzel’i 'Beykoz halkının iradesini yok saydığını' belirterek Meclis oturumunda protesto etti.

CHP’li üyeler, bugün gerçekleşen Meclis toplantısında konuşmalarına, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutukluluğuna tepki gösterdi.

KONUŞMA HAKKI VERİLMEDİ İDDİASI

Sabah saatlerinde başlayan meclis toplantısına öğle arası verilmesinin ardından, ikinci oturum saat 15.00’te başladı. Ancak CHP’li meclis üyeleri, ikinci oturumun belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmadığını ve sabahki kayıtların da kaldırıldığını belirterek tepki gösterdi.

Partililer ayrıca, isim listesi vermelerine ve konuşma hakları bulunmasına karşın kürsüye çıkmalarına izin verilmediğini öne sürdü.

MECLİS'TE SLOGAN ATTILAR

Bunun ardından CHP’li üyeler "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde salonu terk etti. CHP Beykoz İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hukuksuzca uygulanan yaptırımlarla, kanun tanımaz kararlarla susturulmaya çalışılan meclis üyelerimizin mücadeleleri devam edecek. Bizler de örgüt olarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadeleri yer aldı.