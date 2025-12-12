Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na ceza iddiası: ‘Ahmak davası'na da bakacak olan Yargıtay dairesi cezayı onadı

CHP'den ihraç edilen gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT yayınında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreçlerine dair iddialarda bulundu. İmamoğlu'nun siyasi yasak riski taşıyan "ahmak davası"nın da görüleceği Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin, başka bir dosyada İmamoğlu’na verilen 7 bin 200 TL para cezasını onadığını öne sürdü.

Yarkadaş, verildiğini iddia ettiği bu karar üzerinden, “Bu davadan bile ceza çıktıysa” aynı dairenin siyasi yasak potansiyeli taşıyan ‘ahmak davası’nda da ceza verebileceği yorumunu yaptı.

"7 BİN 200 TL CEZA KESİNLEŞTİ" İDDİASI

Yarkadaş, İmamoğlu'nun "it demedim, basit dedim" sözleri nedeniyle hakkında verilen 7.200 TL'lik para cezasının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından onandığını ve kesinleştiğini iddia etti. Karar kesinleşmiş olsa bile para cezası siyasi yasak getirmiyor.

"BASİT DEDİM" İLE "AHMAK" DAVASI ARASINDA BAĞLANTI KURDU

Verildiğini öne sürdüğü karar üzerinden ‘ahmak davası’ yorumu yapan Yarkadaş "Burada çok affedersiniz 'it demedim, basit dedim' üzerinden bir ceza çıktıysa, ahmak davasında da sanki benzer bir eğilimin olacağı, o Ceza Dairesinin verdiği kararla birlikte görülüyor gibi hissediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU

İstinaf Mahkemesi, 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak davası"nda aldığı iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezasını, 19 Eylül'de onamıştı

İmamoğlu'nun avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozmazsa İmamoğlu'na, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesi kapsamında siyasi yasak gelecek.