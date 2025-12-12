Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na ceza iddiası: ‘Ahmak davası'na da bakacak olan Yargıtay dairesi cezayı onadı

Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na ceza iddiası: ‘Ahmak davası'na da bakacak olan Yargıtay dairesi cezayı onadı
Yayınlanma:
Gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu hakkında "it demedim, basit dedim" davasında verilen 7.200 TL para cezasının Yargıtay tarafından onandığını ve kesinleştiğini iddia etti. İmamoğlu'nun siyasi yasakla sonuçlanabilecek "ahmak davası"nın da aynı Yargıtay dairesinde görüldüğünü hatırlatan Yarkadaş, “Buradan bile ceza çıktıysa ahmak davasında da benzer eğilim olabilir” yorumunu yaptı.

CHP'den ihraç edilen gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT yayınında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreçlerine dair iddialarda bulundu. İmamoğlu'nun siyasi yasak riski taşıyan "ahmak davası"nın da görüleceği Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin, başka bir dosyada İmamoğlu’na verilen 7 bin 200 TL para cezasını onadığını öne sürdü.

Yarkadaş, verildiğini iddia ettiği bu karar üzerinden, “Bu davadan bile ceza çıktıysa” aynı dairenin siyasi yasak potansiyeli taşıyan ‘ahmak davası’nda da ceza verebileceği yorumunu yaptı.

"7 BİN 200 TL CEZA KESİNLEŞTİ" İDDİASI

Yarkadaş, İmamoğlu'nun "it demedim, basit dedim" sözleri nedeniyle hakkında verilen 7.200 TL'lik para cezasının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından onandığını ve kesinleştiğini iddia etti. Karar kesinleşmiş olsa bile para cezası siyasi yasak getirmiyor.

İmamoğlu'nun davalarının kaderini belirleyecekti! AYM'den erteleme kararıİmamoğlu'nun davalarının kaderini belirleyecekti! AYM'den erteleme kararı

"BASİT DEDİM" İLE "AHMAK" DAVASI ARASINDA BAĞLANTI KURDU

Verildiğini öne sürdüğü karar üzerinden ‘ahmak davası’ yorumu yapan Yarkadaş "Burada çok affedersiniz 'it demedim, basit dedim' üzerinden bir ceza çıktıysa, ahmak davasında da sanki benzer bir eğilimin olacağı, o Ceza Dairesinin verdiği kararla birlikte görülüyor gibi hissediyorum" dedi.

Son dakika | Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş artık CHP'li değiller!Son dakika | Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş artık CHP'li değiller!

NE OLMUŞTU

İstinaf Mahkemesi, 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak davası"nda aldığı iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezasını, 19 Eylül'de onamıştı

İmamoğlu'nun avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozmazsa İmamoğlu'na, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesi kapsamında siyasi yasak gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Siyaset
Ersin Tatar ve Cübbeli Ahmet arasındaki kriz sürüyor! Oy kaybettirdi iddiasına cevap: Dua ettiğime pişman oldum
Ersin Tatar ve Cübbeli Ahmet arasındaki kriz sürüyor! Oy kaybettirdi iddiasına cevap: Dua ettiğime pişman oldum
Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!
Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!