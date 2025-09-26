Son dakika | Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş artık CHP'li değiller!

Son dakika | Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş artık CHP'li değiller!
Son dakika haberi... CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin ve TGRT yorumcusu Barış Yarkadaş hakkındaki ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. YDK toplantısının sonucunda 2 isim partiden ihraç edildi. Tekin ve Yarkadaş artık CHP'li değiller.

CHP YDK, çok sayıda ihraç talebini görüşmek üzere bugün toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin CHP MYK’sı tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Öte yandan eski İstanbul milletvekili ve TGRT yorumcusu Barış Yarkadaş da Tekin ile birlikte tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

İKİSİ DE PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Saat 14.00'te toplanan CHP YDK'nın aldığı karar ile kayyum Gürsel Tekin ile beraber TGRT yorumcusu ve eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi. CHP YDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;
Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.

CHP YDK TARAFINDAN ALINAN İHRAÇ KARARI

TEKİN'İN YANINDAKİ ERKAN NARSAP DA İHRAÇ EDİLENLER ARASINDA

Tekin, Yarkadaş ve Gögerkaya ile beraber CHP'den ihraç edilenler arasında Erkan Narsap da yer aldı. Narsap, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinde, Tekin'in yanında yer alan isimlerden birisi.

Partiden ihraç edilen kayyum Tekin ve Erkan Narsap
(Erkan Narsap solda oturan-Tekin'in karşısında)

BERHAN ŞİMŞEK İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Özel ve parti yönetimine dair söylemleri nedeni ile ihraç cezası ile YDK'ya sevk edilenler arasında yer alan isimlerden eski İstanbul İl Başkanlarından ve milletvekillerinden olan Berhan Şimşek'in 15 gün savunma süresi henüz dolmadığı için tedbir kararı devam ediyor.

ERZURUM DELEGESİ İÇİN SÜREÇ DEVAM

Kayyum Gürsel Tekin'in yardımcısı olan, aynı zamanda Erzurum delegesi olan Yusuf Gögerkaya 'pavyon' iddialarını ortaya atması ile gündeme gelmişti. CHP YDK tarafından alınan karar ile Gögerkaya için de ihraç süreci devam ediyor.

