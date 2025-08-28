Avrupa’da Paris, Roma ve Berlin gibi 200’den fazla büyükşehri gelen kentlerini temsil eden Eurocities ve B40 Balkan Şehirleri Ağı belediye başkanları, 19 Mart’ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmek istedi. Ancak Adalet Bakanlığı bu talebe izin vermedi.

Avrupalı belediye başkanları tarafından İmamoğlu’na verilen “Özel Demokrasi Ödülü”, cezaevinde olduğu için eşi Dilek İmamoğlu’na takdim edildi.

Heyet, yaz ayı nedeniyle güneşin yoğun etkisi olan bir vakitte Silivri Cezaevi önünde bir araya gelerek kamuoyuna açıklama yaptı.

Barcelona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, “Demokrasiyi savunmak için birleşmiş Avrupalı Belediye Başkanları” adına konuştu. Ziyaretin, Gent Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Mathias De Clercq tarafından başlatıldığını hatırlatan Collboni, “Eurocities’in çok net bir görevi var: Yerel demokrasiyi geliştirmek ve savunmak. İşte bu görev bizi Silivri Cezaevi’nin önüne getirdi” dedi.

İmamoğlu’nun demokratik yollarla seçilmiş bir lider olarak haksız yere tutuklandığını söyleyen Collboni şu ifadeleri kullandı:

“Bizler belediye başkanları olarak ön saflarda bulunduğumuzu biliyoruz. Gerçek sorunlara somut çözümler üretiyoruz ve tüm bunları yaparken demokrasinin işleyebildiğini kanıtlıyoruz.”

80’den fazla belediye başkanının geçtiğimiz mart ayında İmamoğlu’nun tutuklanmasını kınayan bildiriyi imzaladığını hatırlatan Collboni, “Avrupalı belediye başkanlarının tek bir sesle konuştuğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Temel haklar ve demokratik değerleri savunmak için bu ortak sesi hep birlikte yükseltiyoruz” dedi.

Collboni, Eurocities ağıyla 200’den fazla şehri ve 130 milyon Avrupalıyı temsil ettiklerini belirterek, “Yalnızca bir ağ değiliz; demokratik direnişin gücüyüz. Sessiz kalma seçeneğinin olmadığına inanan milyonlarca insanın sesini yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sofya Belediye Başkanı ve B40 Dönem Başkanı Vasil Terziev de Silivri Cezaevi önünde yaptığı konuşmada, “Bu cezaevinin kapıları ve duvarları yalnızca bir adamı değil, İstanbul’da belediye başkanlarını demokratik yollarla seçmiş milyonlarca vatandaşın iradesini de hapsediyor” dedi.

Terziev, İmamoğlu’nun öncülüğünde kurulan B40 Balkan Şehirler Ağı’nı hatırlatarak şunları söyledi:

“Kendisi yerel düzeyde demokrasiyi güçlendirecek ve bölgesel barış ile istikrarı teşvik edecek bir platform kurmayı tahayyül etmişti. Bu vizyon, ‘daha iyi işbirliği, daha iyi gelecek’ sloganıyla gerçeğe dönüştü.”

Balkanların baskı ve kurumsal krizlerle dolu bir geçmişi olduğunu vurgulayan Terziev, “Toplumlarımız özgürlük olmadan yaşamın ne demek olduğunu bildiği için bugün burada dayanışmamızı ilan ediyoruz” dedi.

İmamoğlu’na yapılan muamelenin yalnızca bir kişiye değil tüm demokratik kurumlara yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Terziev, “Tam da bu yüzden İstanbul’la ve Sayın Ekrem İmamoğlu’yla dayanışmamız yalnızca bir jest değildir. Tüm Balkan şehirleri için ahlaki ve siyasi bir görevdir” ifadelerini kullandı.