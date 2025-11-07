Bahçeli'nin uyarısıyla yurt dışına çıktığı iddia edilmişti: Çakıcı'nın fotoğrafı servis edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen uyarı üzerine yurt dışına kaçtığı iddia edilen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın İsranbul-Bodrum yolunda olduğu öne sürülen fotoğrafı servis edildi.

Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Serdar Akinan'dan gündem olan bir iddia geldi. Akinan, suç örgütü liderlikleriyle bilinen Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısı üzerine yurt dışına kaçtğını iddia etti.

"BU İKİ ÜLKÜDAŞINI YURT DIŞINA ÇIKMA KONUSUNDA UYARMIŞ VE ONLAR DA ÇIKMIŞLAR"

Akinan, YouTube yayınında açıkladığı iddiasında, "Devlet Bahçeli iki yakın dostunu, biri Alaattin Çakıcı diğeri Kürşat Yılmaz, yurt dışına çıkma tavsiyesinde bulunmuş. Ve hem Alaattin Çakıcı hem Kürşat Yılmaz yurt dışına çıkmış vaziyette. Etrafında onunla fotoğraf veren her kim varsa mutlaka bir el oraya dokunuyor ve uzanıp çekiyor. Demek ki bir duyum aldı. Ve bu iki dostunu, ülküdaşını yurt dışına çıkma konusunda uyarmış ve onlar da çıkmışlar" ifadelerini kullanmıştı.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit gibi" suçlar nedeniyle 17 yıl cezaevinde kalan Kürşat Yılmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce ülkeyi terk ettiği iddiası henüz yalanlanmadı.

ÇAKICI İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

Çakıcı'nın nerede olduğu merak edilirken, MHP'li Üzeyir Çakmaktaş, Çakıcı'nın İstanbul Bodrum yolunda olduğu iddia edilen fotoğrafını paylaştı.

Çakmaktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alaattin Çakıcı’dan İstanbul/Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda çekilmiş anlık/güncel fotoğraf... Firari FETÖ’cü ajanların ortaya attığı, Türkiye’deki karşılıklarının da servis ettiği yalan ellerinde patladı. Yalancıların yalanı yine yatsıyı görmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

