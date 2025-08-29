Bahçeli: Türk milleti Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye'ye ulaşacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin tarihî bilinçle geleceğe yürüdüğünü vurguladı. “Tarih sadece geçmişin anlatım ve açıklaması değil, aynı zamanda geleceğin de inşa ve ilerleyiş kulvarıdır” diyen Bahçeli, geçmişine sırt çeviren toplumların gelecek iddiasında bulunamayacağını belirtti.

Büyük Taarruz zaferinin sadece askeri başarıyla değil, strateji, sabır, iman ve istiklal sevdasıyla kazanıldığını belirten Bahçeli, şu ifadeyi kullandı:

“30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin arkasında ve özünde; strateji ustalığı, siyasi taktik uzmanlığı, uzağı yakın eden dört başı mamur hazırlık evresi, hiç azalmayan akıl ve sabır erdemi, elbette hiçbir muhasım odağın başa çıkamayacağı iman ve istiklal sevdası yer almıştır.”

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞACAĞIZ"

Bahçeli, 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni müjdelediğini ve uzun savaşlar dönemini noktaladığını belirtti. Türk milletinin “muzaffer bir millet” olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu ruhun temelinde milli birlik ve dayanışma azmi olduğunu ifade etti. “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi başaran Türk milleti, şimdi de ‘Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır” sözleriyle terörle mücadeleye dikkat çekti.



Bahçeli'nin mesajı şöyle: