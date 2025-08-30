Bahçeli ile CHP’li vekilden samimi sohbet! Herkesi şaşırtan tanışıklık

Yayınlanma:
TBMM'deki Gazze oturumunda CHP’li Asu Kaya ile kuliste karşılaşan MHP Lideri Bahçeli, Kaya’nın “Meclis sizinle güzel” sözüne teşekkür etti. Kaya, Bahçeli’nin ailesiyle tanışıklığını anlattı. Sohbetin sonunda birlikte fotoğraf çektirdiler. Bahçeli, diğer vekillerle de selamlaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nu boynunda Filistin’i simgeleyen ve üzerinde Türk bayrağı bulunan atkıyla takip etti. Saat 13.45’te Genel Kurul Salonu’na giren Bahçeli, doğrudan yerine geçti.

Birleşime ara verildiğinde kulise geçen Bahçeli’yi, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve CHP’li Nurhayat Altaca Kayış selamladı. Kaya, Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel” diyerek sözlerine başladı.

Mesleği doktorluk olan Kaya, Bahçeli'nin yakın zamanda ameliyat geçirmesi nedeniyle şunları ifade etti:

"Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır, afiyettedir demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istedim"

Bahçeli de “Sağolun. Bir fotoğraf çektirelim” karşılığını verdi. Kaya’nın “Memnuniyetle” yanıtı üzerine sohbet devam etti.

AİLE DOSTU ÇIKTILAR

Kaya, hemşehrisi Bahçeli ile aile dostu olduğunu açıkladı:

"Tanışıklık nereden dediler, dedim ki Osmaniye Milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından, merhum babamızla tanışıklığı, komşuluğu var, onu ifade ettim"

Bahçeli ise “Hürmet duyduğumuz bir ailedir” cevabını verdi. Kaya da “Ben de hürmet duyuyorum” diyerek teşekkür etti.

Asu Kaya’nın ardından MHP’li vekiller Bahçeli ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Genel Kurul Salonu’na dönerken Bahçeli, Yeni Yol Grubu'ndan milletvekilleriyle de tokalaşarak sohbet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

