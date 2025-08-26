Bahçeli Erdoğan'a iki türkü dinletti

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünden bir gün önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bitlis Ahlat'ı ziyaret etti.

Erdoğan ve Bahçeli, birlikte Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, ardından Ahlat'ta konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasının ardından Bahçeli ile birlikte Devlet Bey Konağı'na gitti.

Aralarında kriz olduğu iddiasının ardından iki lider, uzun süre sonra ilk kez yan yana gelmişti.

Bengü Türk'ün haberine göre, Bahçeli buluşmada Erdoğan'a iki Türkü dinletti.

Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacı Bektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne atfen özel olarak hazırlanan Canların Türküsü ve İmralı Süreci için hazırlanan Kardeşlik Türküsünü Erdoğan'a dinletti.

Erdoğan'ın her iki türküyü de beğeni ile dinlediği ifade edildi.



