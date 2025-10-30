Babacan ile Şimşek'ten dikkat çeken buluşma

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmazken, Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP, Yeniden Refah Partisi ve Sinan Oğan katıldı.

Resepsiyondaki en dikkat çeken ve tartışmalara neden olan detaylardan biri ise AKP'nin ittifak ortağı MHP'den kimsenin resepsiyonda yer almaması oldu.

Külliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yok

BABACAN İLE ŞİMŞEK BİR ARADA

Külliyede, kamuoyunda kafa karışıklığına neden olacak detaylar da ortaya çıktı. Öyle ki MHP'nin resepsiyonda yer almaması kadar önemli ve dikkat çekici bir diğer detay ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yan yana gelmesi oldu.

Babacan ile Şimşek'in resepsiyon çıkışında koridor boyunca yan yana yürümesi ve yürüdükleri süre boyunca da sohbet etmeleri de yine dikkat çeken hususlardan bir tanesi oldu.

Ali Babacan'ın, "en yakın arkadaşı" olarak tanımladığı Mehmet Şimşek'e yönelik sert eleştirilerde bulunması akıllara geldi.

Henüz 1 Ekim'de faiz artırımları ve değiştirilen vergiler hakkında ANKA'ya konuşan Babacan, vergi artırmanın, "86 milyondan alıp bir avuç insana kaynak aktarmak" olduğunu belirtmiş, vergilerinin çoğunu ise dar gelirli yurttaşların ödediğini ifade etmişti.

"MEHMET BEY İSTESE BİLE ERDOĞAN YAPTIRMAZ"

Babacan, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Program ilk açıklandığında yapısal reformlar arasında servet vergisi vardı. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi vardı. Onların hepsinden vazgeçildi. Onların hiçbirini yapamazlar. Çünkü o servet vergisi alınacak kişiler iktidara en yakın olan insanlar. İktidar toplumdan koptuğu için geniş kitlelere vergi salmak konusunda gayet rahat. Kamu İhale Kanunu'nun AB standartlarında değiştirilmesi öncelikli fasıllardan birisi. Ama 3. OVP çıktı, gündeme bile gelmedi. Mümkün değil, yapmazlar. Çünkü bu kadar nemalanan var. Mehmet Bey ve Cevdet Bey istese bile Erdoğan yaptırmaz onlara."

"İTİBARINIZI YOK EDİYORSUNUZ"

Yine Ali Babacan, 25 Ocak 2024'te Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasını eleştirerek, "Kendinizden öncekilerin ayıbını örteceğim derken, Cumhurbaşkanının saçma sapan uygulamalarını meşru göstermeye çalışırken, kendinizi bitiriyorsunuz. İtibarınızı yok ediyorsunuz. Böyle giderse, ülkenin ekonomisine faydanız olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Babacan, 26 Temmuz 2024'te ise T24'e yaptığı yaptığı konuşmada Mehmet Şimşek'i eleştirerek, "Şu anda sadece yaptığı, sağdan soldan para bulmak" demişti.