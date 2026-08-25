Aziz İhsan Aktaş kararı sonrası uzmanından net soru! "Rüşveti nasıl tespit ettiniz?"

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet iddiası ile ceza verilen bazı belediye başkanları yönünden herhangi bir suç gelirinin tespit edilmediğine dikkat çekerek, “Rüşvet suçu nasıl sabit görüldü?” diye sordu.

Eski BDDK Bankalar Yeminli Murakıbı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Aziz İhsan Aktaş davasında açıklanan kararın ardından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Başak, davadaki cezaların büyük bölümünün rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına dayandırıldığını belirtti.

Bu tür dosyalardaki sürecin “suç, suç geliri, aklama ve mal varlığına el koyma” şeklinde ilerlediğini kaydeden Başak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki kararın bu sıralamayla uyumlu olduğunu ifade etti. Başak, bu tespitinin suçun varlığına ilişkin bir değerlendirme olmadığını da vurguladı.

"RÜŞVET VARSA GELİR DE OLMALI"

Başak; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a rüşvet suçundan ceza verildiğini hatırlattı.

Ancak bu isimler yönünden sürecin “suç” aşamasında kaldığını savunan Başak, rüşvet karşılığında elde edildiği belirtilen bir gelirin somut olarak tespit edilmediğine dikkat çekti.

Başak, MASAK’ın CMK’nin 128’inci ve TCK’nin 282’nci maddeleri kapsamında hazırladığı raporlarda da suç geliri veya para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığını düşündüğünü belirtti.

"RÜŞVET VARSA TESPİT DE OLMALI"

“Rüşvet varsa bir gelirin de bulunması gerekir” diyen Başak, suç geliri ortaya konulmadan rüşvet suçunun nasıl sabit görüldüğünü sordu.

Başak, “O hâlde rüşvet suçu nasıl sabit görülmüş ve ceza verilebilmiştir?” ifadelerini kullandı. Bu sorunun yanıtının gerekçeli kararın açıklanmasıyla ortaya çıkacağını belirtti.