Aydın'dan sonra Şehitkamil için de kesenin ağzı açıldı: Mühendislik mezunu zabıta arıyor!

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından tartışmalar sürüyor. Yılmaz'ın AKP'ye katılma nedenini hakkında yürütülen soruşturma olduğu öne sürülmüş ve soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi iddia edilmişti.

Ayrıca Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzdüğü görüntüler de tartışmalara neden olmuştu.

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'ne 50 zabıta memuru almak için dün ilana çıkıldı. İstenen şartlar arasında mimarlık, elektrik mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, ziraat mühendisliği, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, veterinerlik, iktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümlerinden lisans mezunu olmak şartları yer alması ise dikkati çekti.

CHP'DEN TEPKİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, “Masa başında AKP’ye satılan Şehitkamil Belediyesi, 50 zabıta memuru alım için ilan açmış. Zabıta olmak için mühendislik fakülteleri, veterinerlik, mimarlık gibi bölümlerden mezun şartı konulmuş. Bu sizce normal mi?” ifadelerini kullandı.