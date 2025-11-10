Atatürk karşıtı bildiri okuyan tarikata vatandaşlardan tokat gibi yanıt!

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Müftlüğü’nün kararıyla bugün (10 Kasım) camilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit programı düzenlenecek.

Atatürk'ün için mevlit okutulması gericileri rahatsız etti.

Kocaeli il idari yönetimi, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk için aldığı bu karar nedeniyle sosyal medyadan da hedef gösterildi.

Atatürk'ten rahatsız olan tarikatçılar da İzmit'te Yürüyüş Yolu olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı’nda açıklama yapmak istedi.

11 Kasım 1938'de dünya basını ne yazdı: Bir lideri ölümsüz yapan nedir?

BağımsızKocaeli'nin haberine göre; Aczmenci Tarikatı üyeleri olduğu öğrenilen şahıslara İzmitli vatandaşlar tokat gibi yanıt verdi.

TARİKATÇILAR YANITI ALDI

Açıklama yapmak isteyen tarikatçıları karşı Hodri Meydan Taraftar Grubu'nun da yer aldığı vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları ile susturdu.

Parkta arbede çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri, alana geldi. Olay büyümeden engellendi.