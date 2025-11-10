Atatürk karşıtı bildiri okuyan tarikata vatandaşlardan tokat gibi yanıt!

Yayınlanma:
Kocaeli'de 10 Kasım'da camilerde Atatürk için mevlit okutulması kararı alındı. Bundan rahatsızlık duyan tarikatçılar açıklama yapmak istedi. Kocaelili vatandaşlardan tarikatçılara tokat gibi yanıt geldi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Müftlüğü’nün kararıyla bugün (10 Kasım) camilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit programı düzenlenecek.

Atatürk'ün için mevlit okutulması gericileri rahatsız etti.

Kocaeli il idari yönetimi, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk için aldığı bu karar nedeniyle sosyal medyadan da hedef gösterildi.

Atatürk'ten rahatsız olan tarikatçılar da İzmit'te Yürüyüş Yolu olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı’nda açıklama yapmak istedi.

11 Kasım 1938'de dünya basını ne yazdı: Bir lideri ölümsüz yapan nedir?11 Kasım 1938'de dünya basını ne yazdı: Bir lideri ölümsüz yapan nedir?

BağımsızKocaeli'nin haberine göre; Aczmenci Tarikatı üyeleri olduğu öğrenilen şahıslara İzmitli vatandaşlar tokat gibi yanıt verdi.

TARİKATÇILAR YANITI ALDI

Açıklama yapmak isteyen tarikatçıları karşı Hodri Meydan Taraftar Grubu'nun da yer aldığı vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları ile susturdu.

Parkta arbede çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri, alana geldi. Olay büyümeden engellendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Siyaset
Erdoğan sloganına izin var Andımız'a yok!
Erdoğan sloganına izin var Andımız'a yok!
Özgür Özel'in eşi Didem Özel pazar alışverişinde! Görenler şaşırdı
Özgür Özel'in eşi Didem Özel pazar alışverişinde! Görenler şaşırdı