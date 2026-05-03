Ataşehir’de bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu, Yarkadaş ve İlgezdi çifti yemekte buluştu

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Ataşehir'in önceki Belediye Başkanı Battal İlgezdi, eşi CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Barış Yarkadaş ile bir araya geldi.

8 KİŞİLİK YEMEK

Bu akşam düzenlenen yemeğe 8 kişi katıldı.

Ataşehir'deki bu yemekli toplantı; hem zamanlaması, hem adresi hem de katılanların kimliği nedeniyle dikkat çekici.

Battal İlgezdi, 2024 seçimlerinde Ataşehir'den aday gösterilmediği için tepki gösteren isimlerden biriydi.

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın belediye başkanları arasında sayılıyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması sonrası yürüttüğü çalışmalarda, Battal İlgezdi'nin hem maddi hem de manevi destek olduğu belirtiliyor.

Toplantı, Ataşehir'e düzenlenen operasyonun detayları nedeniyle ayrıca dikkate değer bir hal alıyor.

TUTUKLAMAYA GİDEN SÜREÇTE DİKKAT ÇEKEN ŞİKAYETÇİ

Onursal Adıgüzel'in tutuklandığı soruşturmanın şikayetçilerinden biri Battal İlgezdi'nin yeğeniydi.

İlgezdi'nin yeğeni Özkan Kınalı, ruhsat almak için kendilerinden bağış istendiğini iddia etmişti.

Onursal Adıgüzel de verdiği ifadede "Özkan Kımalı önceki Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi'nin yeğenidir. Ataşehirde bir inşaat yaptığını şimdi öğrendim. Dayısının yerine benim gelmemden doyalı bana husumet güdüyor olabilir. Kendisinden kesinlikle bir talebim olmamıştır." demişti.