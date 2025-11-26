AP Türkiye Raportörü'nden Altaylı'nın cezasına tepki
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepkiler sürüyor. Türkiye'deki siyasilerin yanısıra cezaya bir tepki de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.
Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla aldığı hapis cezasının abdürt olduğunu vurgulayan Amor, "Rejimin her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" dedi.
22 Haziran'da 'Cumhurbaşkanına tahdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın cezası ikinci duruşmada belli oldu.
Altaylı'nın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada mahekeme gazeteci hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kararın ardından Altaylı, duruşma salonunu elindeki kağıtları fırlatarak terk etti.
Gazeteci hakkındaki hapis cezasının absürt olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bu tamamen saçmalık; rejimin, Türk tarihine dair en ufak bir gönderme bile olsa, her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" değerlendirmesini yaptı.
Today Turkish journalist @fatihaltayli has received a sentence of 4 years & 2 months for an alleged threat to Pres. Erdoğan on his famous Youtube channel. It's totally absurd, another example of how the regime aims at crushing any criticism, even mere references to ???????? history. pic.twitter.com/gjhoxnmZop— Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) November 26, 2025