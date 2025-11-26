AP Türkiye Raportörü'nden Altaylı'nın cezasına tepki

Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen hapis cezasına tepki gösterdi. Amor, Altaylı'ya yapılanlara ilişkin "Rejimin her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepkiler sürüyor. Türkiye'deki siyasilerin yanısıra cezaya bir tepki de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.

Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla aldığı hapis cezasının abdürt olduğunu vurgulayan Amor, "Rejimin her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" dedi.

1758189072164-hasan-cemal-manset.jpg
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı

22 Haziran'da 'Cumhurbaşkanına tahdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın cezası ikinci duruşmada belli oldu.

Altaylı'nın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada mahekeme gazeteci hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kararın ardından Altaylı, duruşma salonunu elindeki kağıtları fırlatarak terk etti.

1200x675-cmsv2-e2171f5a-5233-5db7-9615-eddd264bdcb3-8090634.webp
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor

AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'İmamoğlu' kararına tepki: Dikkat çeken adaylık yorumu!AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'İmamoğlu' kararına tepki: Dikkat çeken adaylık yorumu!

Gazeteci hakkındaki hapis cezasının absürt olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bu tamamen saçmalık; rejimin, Türk tarihine dair en ufak bir gönderme bile olsa, her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

