AP Türkiye Raportörü'nden Altaylı'nın cezasına tepki

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepkiler sürüyor. Türkiye'deki siyasilerin yanısıra cezaya bir tepki de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.

Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla aldığı hapis cezasının abdürt olduğunu vurgulayan Amor, "Rejimin her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" dedi.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı

Fatih Altaylı'ya hapis cezası

ALTAYLI'NIN HAPİS CEZASINA AP RAPORTÖRÜNDEN TEPKİ

22 Haziran'da 'Cumhurbaşkanına tahdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın cezası ikinci duruşmada belli oldu.

Altaylı'nın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada mahekeme gazeteci hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kararın ardından Altaylı, duruşma salonunu elindeki kağıtları fırlatarak terk etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor

Gazeteci hakkındaki hapis cezasının absürt olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bu tamamen saçmalık; rejimin, Türk tarihine dair en ufak bir gönderme bile olsa, her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" değerlendirmesini yaptı.