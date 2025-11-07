Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında yeni gelişme!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında yeni gelişme!
Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5 Kasım günü düzenlenen 8'inci dalga operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

KUYUMCU, GALERİCİ, İŞ İNSANI...

'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' ile suçlanan şüphelilerin, kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E., belediye çalışanı B.G. olduğu kaydedildi. 8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.

Soruşturmada, kuyumcu U.K.Y.'nin, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği iddia edildi. Savcılık, altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici A.A. ile H.T.A.'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye verildiğini öne sürdü. Galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi’nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Y.Y.'nin, lüks otomobilin M.K. üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca M.K.'nin evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi. Lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi A.E.'nin, döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği iddia edildi. Belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden kuyumcu U.K.Y. ile belediye çalışanı B.G. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Galerici A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, inşaat mühendisi A.E. ve galerici H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmesi, galerici H.T.A., iş insanı B.G. ve belediye özel kalem çalışanı Y.Y.'nin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

B.G. ve H.T.A. hakkında tutuklama kararı alan mahkeme, Y.Y.’e ise ev hapsi verdi. Öte yönden A.E., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalırken, H.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

