Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında flaş adım: Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada son aşamaya geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İddianamenin tamamlanabilmesi için son adım olarak, tutuklu şüphelilerin ek savcılık ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya’nın da ek ifadelerinin alınacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında söz konusu isimlerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda alınacak.

Savcılık, alınacak ek ifadelerin ardından iddianamenin son şeklini hazırlayarak mahkemeye sunacağı ifade edildi.