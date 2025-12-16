Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında flaş adım: Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak

Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda son aşamaya gelindi. Tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 6 ismin ek savcılık ifadelerinin alınacağı belirtilirken son olarak iddianamenin tamamlanacağı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada son aşamaya geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İddianamenin tamamlanabilmesi için son adım olarak, tutuklu şüphelilerin ek savcılık ifadelerinin alınacağı belirtildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SON İFADESİ ALINACAK

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya’nın da ek ifadelerinin alınacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında söz konusu isimlerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda alınacak.

Savcılık, alınacak ek ifadelerin ardından iddianamenin son şeklini hazırlayarak mahkemeye sunacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

