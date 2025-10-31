Ankara Büyükşehir'e konser soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilmesi ile birlikte ilk duruşma günü de belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, “nitelikli zimmet” suçlamasıyla 14 kişi hakkında açılan davada tensip tutanağını hazırladı. Mahkeme, 5’i tutuklu 14 kişinin yargılanacağı duruşmanın 6 Ocak’ta yapılmasına karar verdi.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. ABB’deki 32 konser alımında toplam 154 milyon 453 bin lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

23 Eylül’de düzenlenen operasyonda, eski belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

YEDİ YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 5 kişiyi “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutukladı. Diğer 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddianame, 21 Ekim’de kabul edilmiş ve yargılanan kişiler hakkında 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

