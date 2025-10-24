İşte belediye çalışanlarına yapılan skandal şantaj: Mansur Yavaş ifşa etti: Hodri Meydan!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, siyasi soruşturmalara ilişkin memurların adeta gölgesinden korkar duruma geldiğini söyleyerek "Memurlarımıza da şantaj yapılıyor. ‘Elimizde belge var’ deyip onların fotoğraflarını kullanıp ‘Para verirseniz paylaşmam’ ya da ‘Para verirsen kaldırırım’ deniliyor. Siyasi soruşturmalar olursa böyle oluyor. Herkese çağrımdır: Bizimle ilgili iddiası olan yaptığımız şikayet dosyası üzerine savcılığa başvurabilir. Şikayeti olan başvursun. ‘Hodri meydan’ diyoruz" diye tepki gösterdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "denetim görevinin ihmali ve görevi kötüye kullanma suçlarının oluşturulabileceği dikkate alınıp" soruşturma izni istenmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu.

"MEMURLARIMIZA DA ŞANTAJ YAPILIYOR"

Yavaş, Ankara’da konser soruşturmaları kapsamında tutuklamalar olduktan sonra memurlarda korkaklık başladığını belirterek "Memurlar adeta gölgesinden korkar duruma geldi. Çünkü, memurlarımıza da şantaj yapılıyor. ‘Elimizde belge var’ deyip onların fotoğraflarını kullanıp ‘Para verirseniz paylaşmam’ ya da ‘Para verirsen kaldırırım’ deniliyor. Milleti nereden nereye getirdiler. Siyasi soruşturmalar olursa böyle oluyor. Herkese çağrımdır: Bizimle ilgili iddiası olan yaptığımız şikayet dosyası üzerine savcılığa başvurabilir" dedi.

"ŞİKAYETİ OLAN BAŞVURSUN, ‘HODRİ MEYDAN’ DİYORUZ"

"Şikayeti olan başvursun. ‘Hodri meydan’ diyoruz" diyen Yavaş, memurların fotoğraflarını yayınlayıp "şuradan alım yapılmış" gibi suçlamalar olduğunu belirterek "Savcılık da bu paylaşımları incelemeli. Burası dağ başı değil. Hukuksuzluk varsa gereğinin yapılmasını istiyoruz. Ama yoksa da bu adamlara gereğini yapılmasını istiyorum. Şantaj yapıyorlar. Yani paylaşım yapıyor, ‘para verirsen paylaşımı kaldırırım’ diyor. Benimle ilgili soruşturma izni istenirken gerekli cevabı da müfettişlere verdim" ifadelerini kullandı.

Yavaş, memurlara dönük şantaj iddialarını anlatırken, “Herkesin bir ailesi var, çoluğu çocuğu var. Böyle rezillik olur mu? Millet işleri nereden nereye getirdi. Böyle siyasi soruşturma olursa, insanlar bunu bir şekilde kendi menfaati için değerlendirsin diye uğraşılıyor” dedi. Savcılığa dilekçeyi verdiğine dikkat çeken Yavaş, "2025-246444 hazırlık numaralı dosyada bizimle ilgili iddiası olan varsa doğrudan bu numaraya şikayetini yapsın. Daha ne yapayım? En azından öyle olunca şantaj yapamazlar. Herkes, bunlara 'Git savcılığa' diyecektir. Ancak öyle çare bulabildim. Dedikodu yapmasınlar, trollük yapmasınlar. Bizler cesur insanlarız. Kendimizden eminiz" diye kaydetti.

"EĞER BİR HATAMIZ OLSAYDI O MÜFETTİŞLER ZATEN GEREĞİNİ YAPAR, BENİM İFADEMİ ALIRDI"

Yavaş, memurlar üzerinde baskı oluşturmak için değişik yöntemler kullanıldığına değinerek, "Genellikle memurların fotoğraflarını koyuyorlar. ‘Şurada şu kadar alım yapılmış’ deyip bildiklerini ima ediyorlar. Bu paylaşımların hepsini savcılığa verdiğimiz dosyaya ilave edip bunların incelenmesini isteyeceğiz. Ondan sonra herhalde savcılık gereğini yapar. Artık buranın dağ başı olmadığını şantajcılar da görür" dedi.

Savunmasını yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerine veren Yavaş, savunmasıyla ilgili şunları anlattı: