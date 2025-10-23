Son Dakika | Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilmemiş! İsmail Saymaz gerçeği aktardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatmak için İçişleri Bakanlığı’na talep yazısı göndermişti. Ancak, Yavaş hakkında dün “soruşturma izni verildiği” iddiaları gündeme gelince, Halktv.com.tr İsmail Saymaz bu süreci doğrudan Yavaş’a sordu.

Saymaz, Mansur Yavaş’ın kendisine yaptığı açıklamaları şöyle aktardı:

"Yavaş, soruşturma izni verildiği iddialarını yalanladı ve sürecin henüz inceleme aşamasında olduğunu vurguladı. Şunları söyledi: “Zaten bu bir haftalık gelişme. Bizimle ilgili, bir müfettiş gönderilmişti. Bize bazı sorular sordu. Biz de bu soruları yanıtlar verdik. Müfettiş bir haftadır zaten burada, kaldı ki ilk defa da müfettiş geliyor değil.”" Yavaş, İçişleri Bakanlığı’nın bir inceleme başlattığını belirterek şunları ekledi: “CİMER’den de çeşitli ihbarlar gelmiş olabilir. Belki birkaç yeni soru daha sormuş olabilir. O soruları da biz gereken yanıtı vereceğiz.”

SORUŞTURMA İZNİ ANCAK MÜFETTİŞ RAPORU BİTİNCE GÜNDEME ALINIR

İsmail Saymaz, sürecin hâlâ inceleme safhasında olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

“Bu süreç tamamlandıktan sonra müfettişler bakanlığa raporunu sunacak. Bakan bu rapora göre soruşturma izni verecek ya da vermeyecek. Yani daha henüz o aşamaya gelinmemiş. Yani soruşturma izni verilmemiş, henüz inceleniyor.”

İncelemeyi yürüten müfettişlerin bir haftadır Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu belirten Saymaz, “Şu an bir soruşturma izni verilmiş değil” diyerek de herhangi bir izin olmadığını bir kez daha vurguladı.

"YERLİKAYA DÖNEMİNDE İŞLER BEKLETİLMİYOR"

Mansur Yavaş, süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dönemine kıyasla değerlendirerek Saymaz’a şunu söyledi:

“Süleyman Soylu döneminde müfettişler incelemeye yer olmadığına, olmadığı yönde görüş bildirirlerdi. Soylu genelde karar vermez, bekletirdi. Ali Bey döneminde ise Ali Bey bu işleri bekletmiyor. Hemen eğer müfettiş soruşturma izin verilmesin diye görüş bildirdiyse hemen bunu onaylıyor.”

Saymaz, bu nedenle Bakan Yerlikaya’nın tavrını Yavaş'ın daha olumlu bulduğunu belirtti.

"YALAN BİLGİ YAYAN GAZETECİ"

Yavaş ayrıca bir gazetecinin iktidar yanlısı bir kanalda özel bir gayret içinde olduğunu da savundu.

Saymaz, 'Soruşturma izni verildi' haberini yayan gazeteci hakkında Yavaş’ın şu ifadelerini aktardı: