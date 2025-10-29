Anıtkabir'e girişte askerlerin üstünü polis aramadı! Bağcıoğlu duyurdu ama şerh koydu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de yine aynı skandal yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında bir grup Atatürk'ün manevi mirasına saygısızlık ederek slogan attı.

Şahıslar Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" diyerek bağırdı.

Slogan atan grup, resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de söz konusu görüntülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi:

"Ezikliğinizle organize ettiğiniz sloganlarınızla Atatürk’ün itibarından kayıp olmaz; ama siz, Anıtkabir’de her yıl apaçık gördüğünüz gibi O’nun itibarına asla erişemeyeceksiniz"

BAĞCIOĞLU'NUN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da slogana tepki gösterdi. Bağcıoğlu paylaşımında 30 Ağustos'da Anıtkabir'e gelen askerlerin bu sefer üstlerinin aranmadığını kaydetti. Bunun olumlu bir adım olduğunu belirten Bağcıoğlu şunları ifade etti:

“Anıtkabir’e girişte askeri personele yönelik kontrollere ilişkin talebimizin yerine getirilmesi ve Türk milletinin hassasiyetlerinin dikkate alınması, olumlu bir yaklaşımdır. Ancak, birçok talep ve girişime rağmen, Anıtkabir’de siyasi sloganlarla milletimizin milli değerlerine saygısızlık yapılmaya devam edilmektedir. TSK hepimizin gözbebeğidir; yıpratılmasına izin verilmemelidir."

Bağcıoğlu, 23 Ekim'de Anıtkabir'de slogan atılmaması için çağrıda bulunmuş, 24 Ekim'de de askerlerin 30 Ağustos'ta olduğu gibi nizamiyede üstlerinin polis tarafından aranmaması gerektiğini şu sözlerle ifade etmişti: