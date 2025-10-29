Anıtkabir'e girişte askerlerin üstünü polis aramadı! Bağcıoğlu duyurdu ama şerh koydu

Anıtkabir'e girişte askerlerin üstünü polis aramadı! Bağcıoğlu duyurdu ama şerh koydu
Yayınlanma:
CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Anıtkabir'e girişte askeri personelin üstünün polis tarafından aranmaması gerektiğine dair çağrıda bulunmuştu. Bağcıoğlu, Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile bu seneki ziyarette 30 Ağustos'taki bu uygulamanın yapılmadığını duyurdu fakat Atatürk'ün manevi mirasında atılan siyasi sloganlara tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de yine aynı skandal yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında bir grup Atatürk'ün manevi mirasına saygısızlık ederek slogan attı.

Şahıslar Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" diyerek bağırdı.

Slogan atan grup, resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de söz konusu görüntülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi:

"Ezikliğinizle organize ettiğiniz sloganlarınızla Atatürk’ün itibarından kayıp olmaz; ama siz, Anıtkabir’de her yıl apaçık gördüğünüz gibi O’nun itibarına asla erişemeyeceksiniz"

BAĞCIOĞLU'NUN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Anıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktıAnıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da slogana tepki gösterdi. Bağcıoğlu paylaşımında 30 Ağustos'da Anıtkabir'e gelen askerlerin bu sefer üstlerinin aranmadığını kaydetti. Bunun olumlu bir adım olduğunu belirten Bağcıoğlu şunları ifade etti:

“Anıtkabir’e girişte askeri personele yönelik kontrollere ilişkin talebimizin yerine getirilmesi ve Türk milletinin hassasiyetlerinin dikkate alınması, olumlu bir yaklaşımdır. Ancak, birçok talep ve girişime rağmen, Anıtkabir’de siyasi sloganlarla milletimizin milli değerlerine saygısızlık yapılmaya devam edilmektedir. TSK hepimizin gözbebeğidir; yıpratılmasına izin verilmemelidir."

screenshot-2025-10-29-at-16-23-50-1-xte-yanki-bagcioglu-anitkabire-giriste-askeri-personele-yonelik-kontrollere-iliskin-talebimizin-yerine-getirilmesi-ve-turk-milletinin-hassasiyetlerinin-dikkate-alinmasi-olumlu-bir-yakl.png

Bağcıoğlu, 23 Ekim'de Anıtkabir'de slogan atılmaması için çağrıda bulunmuş, 24 Ekim'de de askerlerin 30 Ağustos'ta olduğu gibi nizamiyede üstlerinin polis tarafından aranmaması gerektiğini şu sözlerle ifade etmişti:

screenshot-2025-10-29-at-16-23-41-1-xte-yanki-bagcioglu-anitkabire-torenlere-katilmak-uzere-gelen-uniformali-askeri-personelimizin-diger-bir-kolluk-gucumuz-olan-polislerimiz-tarafindan-ust-aramasina-maruz-birakilmasi-u.png

"Anıtkabir'e törenlere katılmak üzere gelen üniformalı askeri personelimizin diğer bir kolluk gücümüz olan polislerimiz tarafından üst aramasına maruz bırakılması, uygun olmayan bir tablo yaratmaktadır.
Bu durum "askerlerimize güvenilmediği” ve polislerimiz tarafından “aranması gerektiği” gibi garip bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Milli Savuma Bakanlığı'ndan talebimiz; kontrol görevinin üniformanın saygınlığına ve askerlik onuruna uygun şekilde Merkez Komutanlığı veya Anıtkabir personeli tarafından yapılmasıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Siyaset
Erdoğan yarın İmralı Heyeti'yle görüşecek
Erdoğan yarın İmralı Heyeti'yle görüşecek
Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz
Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz