Altan Tan'dan dikkat çeken 'süreç' yorumu: DEM Parti Erdoğan'ın adaylığını destekleyecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan, iktidarın yürüttüğü sürecin “başarılı olması” halinde, DEM Parti’nin muhtemel bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına destek verebileceğini belirtti.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, iktidarın “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürüttüğü sürece dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. En Son Haber’den Çağlar Cilara’ya konuşan Tan, iktidarın başlattığı bu girişimin sonuç vermesi durumunda siyasi dengelerin ciddi biçimde değişebileceğinin işaretini verdi.

Tan’a göre süreç “başarıya ulaşırsa”, DEM Parti’nin olası bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını desteklemeyi gündemine alabileceğini ileri sürdü.

"CHP’YE DESTEK VERMEYECEK"

Tan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2019'da Abdullah Öcalan, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip 'bu seçimlerde taraf olmayın' yani 'CHP'ye oy vermeyin' dediği halde Selahattin Demirtaş 'CHP'ye yüklenin' dedi. 2023’te Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da Şişli’de Kadıköy’de aldığı oydan daha fazla oy aldı.

Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz, neye karşı çıkıyorsunuz? Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu Türk Solu Ali’siz Aleviler, kemalistler… Bunlar CHP’nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı. Şimdi bu ittifak değişti. Eğer bu süreç başarıyla giderse DEM Parti Erdoğan’ın erken seçim için, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de dolaylı veya direkt. En azından ihtiyatlı bir cümle kurayım: CHP’ye destek vermeyecek.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

