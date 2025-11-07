'Alo Fatih' ikinci gözaltısında karakoldan serbest kaldı! Çifte standart mı var?

Eski Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Türk futbolunu sarsan bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alındı.

30 gün içerisinde iki kez gözaltına alınan Saraç, yeniden serbest bırakıldı. Saraç, geçtiğimiz ekimde Can-Ciner soruşturmasında gözaltına alınmış ve adli kontroller serbest bırakılmıştı.

Saraç'ın yakın akrabalarının da AKP'li olması dikkat çekti. Babası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni olan Saraç, kamuoyunda “Alo Fatih” olarak tanınıyor.

KASIMPAŞA SPOR BAŞKANI MEHMET FATİH SARAÇ’IN İFADESİ ALINDI

Diğer gözaltılar devam ederken Saraç'ın karakoldan serbest bırakılması siyasi bağlantıları nedeniyle bir çifte standarta mı maruz kaldı sorusunu gündeme getirdi.

SAVCILIK GAZETECİLERİN İSMİNİ VERMİŞTİ ONLARI KODLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (6 Kasım) beş gazetecinin gözaltına alınmasına karar vermiş ve isimlerini de kamuoyuna açık bir şekilde duyurmuştu.

Bugünkü bahis ve şike operasyonunda gözaltına alınan kişilerin isimleri ise kodlanarak verildi. Kişilerin, masumiyet karineleri korunurken gazeteciler için bunun yapılmaması dikkat çekti.

KİM BU 'ALO FATİH' SARAÇ? AKRABALARI KİM?

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugün Saraç'ın gözaltına alındığı saatlerde geçmişini ve siyasi bağlantılarını hatırlattı. Saymaz, "Birincisi Fatih Saraç'ı şimdi ismen söyleyince izleyici hatırlamayabilir. Kendisi o meşhur 17-25 Aralık soruşturmasındaki tape kayıtlarına giren Alo Fatih diye bilinen kişi" dedi.

Alo Fatih olarak bilinen Saraç, o dönem Ciner Medya Grubu’nda üst düzey yöneticiydi. Saymaz, Ciner'de Saraç'ın AKP'nin temsilcisi olarak tanındığını da ifade etti.

SARAÇLAR BÜROKRASİNİN MERKEZİNDE

Saraç’ın ailesi de siyasetin ve bürokrasinin merkezinde yer alıyor. Oğlu Mehmet Emin Saraç, 1988 doğumlu. Hâlen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Fatih Saraç’ın ağabeyi Yekta Saraç, uzun yıllar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Babası Muhammed Emin Saraç ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi yıllarından hocası olarak biliniyor. Erdoğan, Saraç’ın cenazesinde bizzat yer almıştı.

Saraç'ın Kardeşlerinden Zafer Bahadır Saraç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nda görev alırken aynı zamanda AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.