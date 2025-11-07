Son Dakika | 'Alo Fatih' serbest bırakıldı

Can-Ciner operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Mehmet Fatih Saraç, (7 Kasım) bugün de bahis operasyonunda gözaltına alındı.

Alo Fatih olarak tanınan eski Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. Bugün Futbol'da yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ALO FATİH KİMDİR? İSMAİL SAYMAZ ANLATTI

“Alo Fatih” olarak bilinen Saraç’ın AKP ile yakın bağı dikkat çekti. Birinci dereceden yakın akrabalarının TFF de ve AKP de yönetici olan Saraç hakkında bilgileri Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında şöyle anlattı:

"ALO FATİH DİYE BİLİNEN KİŞİ"

Mehmet Fatih Saraç'ın durumu önemli. Çünkü Mehmet Fatih Saraç yaklaşık iki hafta önce de Ciner Holding soruşturması kapsamında ifade vermişti ve kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. doğru.

Can Ciner Holding soruşturmaları kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konarak serbest bırakılmıştı.

Fatih Saraç niçin önemli? Çünkü birden çok yolla AK Parti'ye bağlı bir isim. Birincisi Fatih Saraç'ı şimdi ismen söyleyince izleyici hatırlamayabilir. Kendisi o meşhur 17-25 Aralık soruşturmasındaki tape kayıtlarına giren Alo Fatih diye bilinen kişi.

O dönemlerde Ciner'in medya grubunun başındaydı ve işte yaptığı konuşmalarda adeta holding içerisindeki hükümet temsilcisi olarak görülüyordu.

OĞLU AKP YÖNETİCİSİYMİŞ

Alo Fatih diye kamuoyu biliyor onu. Ancak bir diğer yönü şu, halihazırda Mehmet Fatih Saraç'ın oğlu AK Parti'nin MKYK üyesi Muhammed Emin Saraç diye biliyorum.

Kendisi sadece AK Parti'nin MKYK üyesi değil aynı zamanda Dışilişkilerden sorumlu isimlerinden biri. Dolayısıyla bu bakımdan Erdoğan'ın en yakın ekibinde yer alıyor. Bunu ifade etmek gerekir.

Mehmet Emin Saraç. 1988 doğumlu Fatih Saraç'ın oğlu şu an kendisi AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak ayrıca Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

"AĞABEYİ YÖK ESKİ BAŞKANI"

İkincisi Mehmet Fatih Saraç'ın ağabeyi Yekda Saraç eski YÖK Başkanıydı.

Babası Muhammed Emin Saraç, Erdoğan'ın İmam Hatip'ten hocası diye de biliniyor. Erdoğan'ın hocası diye biliniyor.

"BABASI ERDOĞAN'IN HOCASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan onun cenazesini kaldıran isimlerdendi.

