Ali Erbaş'ın Ümit Özdağ'a açtığı davada karar çıktı! Hutbede Atatürk'e yer verilmemesini eleştirmişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Özdağ, 30 Ağustos haftasına denk gelen Cuma hutbesinde Atatürk'ün adının anılmamasını eleştirmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Eylül 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, Özdağ’ın partisinin sosyal medya hesabı ve çeşitli haber sitelerinde yayımlanan açıklamalarında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ali Erbaş’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürmüştü.

ATATÜRK'ÜN ADINA YER VERİLMEMİŞTİ

Özdağ’ın şikayete konu olan paylaşımında, “Bugün 26 Ağustos. Türk ordusunun Afyon’da Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz’u başlattığı günün 100’üncü yılındayız. Bugün Diyanet, cuma hutbesinde Atatürk’ün adını anmadı. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletine de yer yok. Ali Erbaş sen Türk milletinin düşmanısın” denilmişti.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa ettiAnkara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma sonrası Özdağ hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava açmıştı.

Diyanet'te bayrak değişti ama gelenek bozulmadı: Atatürk'ün adını yine anmadılarDiyanet'te bayrak değişti ama gelenek bozulmadı: Atatürk'ün adını yine anmadılar

ÜMİT ÖZDAĞ BERAAT ETTİ

Bugün görülen karar duruşmasında Özdağ ve avukatı hazır bulundu. Özdağ, savunmasında benzer eleştirileri dile getirmekten çekinmeyeceğini belirterek beraatını talep etti. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Özdağ’ın beraatine hükmetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

