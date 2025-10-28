Ali Erbaş'a özel kadro mu açıldı? Üniversitede hoca olacak iddiası

Ali Erbaş'a özel kadro mu açıldı? Üniversitede hoca olacak iddiası
Yayınlanma:
Diyanet Vakfı'nın kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin profesörlük ilanındaki tüm şartların Ali Erbaş’a uygun olması dikkat çekti. İlan, “Erbaş’a özel” yorumlarına neden oldu. Üniversite içinde de “itibar zedelenebilir” endişesi dile getirildi. Erbaş’ın görev süresi dolmadan üniversite yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.

Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı. İlanda, alınacak ismin profesör unvanında olacağı ve “devamlı statüde” istihdam edileceği belirtildi.

Üniversite Rektörlüğü, ilana başvuru için bazı özel şartlar da belirledi. Kadroya alınacak kişinin Dinler Tarihi alanında doçent unvanına sahip olması ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olması gerektiği bildirildi. Ayrıca, adaydan “öğretim üyeliği tecrübesi” istenmesi de dikkat çekti.

İlanda yer alan tüm şartların, mevcut eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın akademik geçmişiyle birebir örtüşmesi, kamuoyunda tartışma yarattı. Söz konusu ilan, bazı çevrelerce “Erbaş’a özel ilan” olarak değerlendirildi.

ÜNİVERSİTEDEKİ HOCALAR RAHATSIZ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Üniversite bünyesinde de rahatsızlık yaşandığı ileri sürüldü. Akademik kadrodan bazı isimlerin, “Üniversitenin itibarı zarar görebilir” değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. Öte yandan, 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki İslam Araştırmaları Merkezi’nin itibarının da bu durumdan olumsuz etkilenebileceği yönünde kaygılar dile getirildi.

ERBAŞ TEMASA GEÇTİ İDDİASI

18 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında, Ali Erbaş’ın görev süresi henüz dolmamışken 29 Mayıs Üniversitesi yönetimiyle temasa geçtiği iddialar arasında yer aldı.

