Ali Erbaş geleneği bozmadı! Diyanet'in hutbesinde 30 Ağustos var, Atatürk yok

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milli bayramlara denk gelen haftalardaki cuma hutbelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama ısrarını sürdürüyor. Diyanet'in 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen bu haftaki hutbesinde de Atatürk’ün adı yine anılmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın milli bayramlara denk gelen haftalardaki cuma hutbelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama ısrarı sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen hutbede de Atatürk’ün adı yine geçmedi.

DİYANET 30 AĞUSTOS HUTBESİNDE ATATÜRK'Ü ANMADI

Son dönemde kadınların miras hakkına yönelik tartışmalı açıklamalarıyla tepki çeken Diyanet, bu kez de 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’ü anmadı. Kurum, daha önce 10 Kasım ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hutbelerinde de benzer bir tutum sergilemişti.

Geçen hafta okunan hutbede ise Büyük Taarruz’a yer verilmiş, ancak yine Atatürk’ün adı anılmamıştı. Hutbede, “Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. Büyük Taarruz ile de Anadolu’nun ilelebet bir Müslüman yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

